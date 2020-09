Bondscoach Dwight Lodeweges heeft maandag in de Nations League-wedstrijd tegen Italië weer de beschikking over Denzel Dumfries. De rechtsback van PSV ontbrak de afgelopen dagen in de Oranje-selectie omdat zijn zoon geboren werd.

"Als het goed is, sluit Dumfries zaterdag weer aan", aldus interim-bondscoach Lodeweges, die vrijdag tegen Polen (1-0-winst) Hans Hateboer opstelde als rechtsback. Zondag riep hij - vanwege de afwezigheid van Dumfries - ook al Kenny Tete op, waardoor hij nu drie rechtsbacks in zijn 23-koppige selectie heeft.

Het is nog niet duidelijk of Dumfries ook gaat spelen. Sowieso is het de vraag of Lodeweges met dezelfde spelers kan starten tegen Italië, doordat de hersteltijd slechts twee dagen is. Een aantal spelers hebben de afgelopen maanden weinig gespeeld door de coronacrisis en missen nog wedstrijdritme.

"Ik had daarom eigenlijk wat meer willen wisselen tegen Polen", vertelt Lodeweges, die Donny van de Beek een kwartier voor tijd liet invallen en pas in de blessuretijd Luuk de Jong zijn opwachting liet maken. "Ik hoopte bepaalde jongens te kunnen sparen, maar de stand liet dat niet toe."

De aftrap van Oranje-Italië is maandag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Italianen begonnen vrijdag met een 1-1-gelijkspel in Florence tegen Bosnië en Herzegovina aan het Nations League-avontuur, waardoor Nederland nu aan kop gaat in groep A.