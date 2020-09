De UCI heeft een nieuwe locatie gevonden voor de WK wielrennen dit jaar. Het kampioenschap wordt gehouden in de Italiaanse regio Emilia-Romagna en de start en finish zijn op het Formule 1-circuit van Imola.

De WK zou eigenlijk van 20 tot en met 27 september gehouden worden in het Zwitserse Martigny, maar dat werd vorige maand geschrapt vanwege de coronamaatregelen in het Alpenland. In Noord-Italië is nu alsnog een nieuwe organisator gevonden, al zijn de wedstrijden voor de junioren en beloften geschrapt bij zowel de mannen als de vrouwen. De WK begint daardoor pas op 24 september.

Het is voor het eerst sinds 2013, toen Rui Costa in Florence de regenboogtrui veroverde, dat de WK Italië aandoet. In Emilia-Romagna worden rondes gereden van 28,8 kilometer. De totale lengte van de vrouwenwedstrijd is 144 kilometer en de mannen moeten 259 kilometer afleggen.

Volgens de internationale wielerfederatie UCI is het parcours vergelijkbaar met dat in Martigny. In elke ronde moet twee keer flink geklommen worden met een stijgingspercentage van ongeveer 10 procent, met delen van bijna 14 procent. De WK lijkt daarmee een strijd te worden voor punchers en klimmers. Het tijdritparcours is vlak en 32 kilometer lang.

Vorig jaar werd Annemiek van Vleuten wereldkampioene in Yorkshire. Bij de mannen won Mads Pedersen (Foto: Pro Shots)

WK heeft symbolische waarde

Het is de tweede keer dat de WK finisht op het circuit van Imola, waar op 1 november een Formule 1-race verreden wordt. In 1968 werd Keetie van Oosten-Hage op Imola de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op de weg en bij de mannen was de Italiaan Vittorio Adorni de snelste.

UCI-voorzitter David Lappartient zegt dat hij ervan overtuigd is dat de WK in Emilia-Romagna een succes wordt en noemt het extra bijzonder dat er in Italië gereden wordt.

"Een WK in Italië heeft grote symbolische waarde. Het land is zwaar getroffen door de coronapandemie, maar door moed en daadkrachtig werk is de situatie nu onder controle", aldus Lappartient. "De WK kan gezien worden als een nieuwe stap terug naar het normale leven."