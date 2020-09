Kim Clijsters kijkt met een goed gevoel terug op haar deelname aan de US Open, ook al verloor ze dinsdag in de eerste ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. De 37-jarige Belgische spreekt van haar beste partij sinds haar rentree.

"Van de drie officiële wedstrijden die ik dit jaar gespeeld heb, was dit met voorsprong de beste. Dit is een stap in de goede richting", aldus Clijsters over haar nederlaag tegen de nummer 29 van de wereld. "Het is een proces. Dat is wat ik mezelf voorgenomen heb toen ik aan deze uitdaging begon: het wordt heel hard werken en nederlagen horen erbij."

Clijsters verloor in februari van de Spaanse Garbiñe Muguruza en in maart was de Britse Johanna Konta te sterk. Tegen Alexandrova pakte ze voor het eerst sinds haar rentree een set, het werd 3-6, 7-5 en 6-1. "Ik speelde agressief en serveerde goed. Ik heb geprobeerd om haar uit haar spel te halen", vertelde Clijsters, die haar goede eerste set geen vervolg kon geven.

"Het vertrouwen van Alexandrova groeide en ze raakte de bal goed. Zo kwam ik steeds meer onder druk. Ik heb alles gegeven. Ik was niet vermoeid in de laatste set, maar ik miste wat scherpte."

Kim Clijsters won op de US Open haar eerste set in 2020. (Foto: Getty Images)

Nog geen duidelijkheid over deelname Roland Garros

De voormalig nummer één van de wereld benadrukte dat ze ondanks het uitblijven van een zege ook op de US Open met plezier op de baan stond. Zeker in New York, waar ze in 2005, 2009 en 2010 de titel pakte. "Het is leuk om hier te zijn. Ik koester zoveel mooie herinneringen aan deze plek. Ik heb er echt naar uitgekeken om hier opnieuw te kunnen spelen. Het was een andere beleving dan normaal, maar ik heb ervan genoten."

Het is nog onduidelijk of Clijsters later deze maand ook in actie zal komen op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat 21 september begint. Mogelijk kiest ze ervoor om in die weken thuis te zijn bij haar gezin in België.

"Daar kan ik op dit moment niets over zeggen. Het is een rare periode geweest en door eventuele quarantaines is het moeilijk plannen. Ik ben ook langer dan normaal weggeweest van mijn kinderen. Ik kijk er ook wel naar uit om wat tijd thuis door te brengen."