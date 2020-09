Julian Alaphilippe draagt de ritzege van zondag in de Tour de France op aan zijn overleden vader. De renner van Deceuninck–Quick-Step veroverde in de tweede etappe ook nog de gele leiderstrui.

De vader van de 28-jarige Alaphilippe overleed eind juni na een slepende ziekte. "Deze zege betekent heel veel voor me. Ik had mezelf beloofd dat ik een rit zou winnen voor mijn vader", zei de Fransman op zijn persconferentie. "Ik ben trots en blij."

Alaphilippe, die voorafgaand aan de tweede etappe al werd gezien als een van de favorieten voor de ritzege, trok op 13 kilometer van de meet ten aanval en rekende in de sprint af met medevluchters Marc Hirschi (Sunweb) en Adam Yates (Mitchelton-SCOTT).

"Mijn team moest de finale hard maken met Dries Devenyns en Bob Jungels. Het was behoorlijk nerveus, zeker omdat Hirschi eerst niet wilde meedraaien. Toen Yates erbij kwam, draaide het wel rond", zei Alaphilippe.

"Ik was blij dat we met z'n drieën waren, want door de tegenwind op het laatste stuk was het solo een mission impossible geweest om het peloton voor te blijven."

Julian Alaphilippe (rechts) bleef Marc Hirschi nipt voor. (Foto: Getty Images)

'Heb het winnen ontzettend gemist'

Alaphilippe, die vorig jaar twaalf zeges boekte, tekende in Nice pas voor zijn eerste overwinning van 2020. "Ik was vandaag echt op zoek naar mijn eerste zege van het jaar. Het waren heel lastige tijden voor me. Ik heb het winnen ontzettend gemist."

De Franse publiekslieveling greep naast de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement. De nu vijfvoudig etappewinnaar in de Tour reed vorig jaar ook al veertien dagen in het geel.

"Maar dit verandert niks aan mijn plannen voor deze Tour", benadrukte Alaphilippe. "Ik zal de gele trui eervol en agressief verdedigen, maar ik ben hier niet gekomen om de Tour te winnen. Ik blijf jagen op ritzeges, het geel is een bonus."