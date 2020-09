Nadine Visser heeft zondag ook op de 100 meter horden goud veroverd op de NK atletiek in Utrecht. Op de 200 meter bij de mannen werd Taymir Burnet Nederlands kampioen en was het zilver voor Churandy Martina.

De 25-jarige Visser won zaterdag al verrassend de 100 meter. Ze behoort op die afstand wel tot het Nederlands estafatteteam, maar op de internationale toernooien loopt ze de 100 meter niet individueel.

Vissers zege op de 100 meter horden was zondag geen verrassing. De Noord-Hollandse, die tot de wereldtop behoort, moest wel dieper gaan dan gedacht omdat ze de eerste horde raakte en veroordeeld was tot een inhaalrace. Ze klokte 13,10 en Sharona Bakker werd tweede in 13,24. Het persoonlijk record van Visser is 12,62.

Op de 200 meter was het goud voor Lieke Klaver in 22,95. Marije van Hunenstijn (23,04) pakte zilver en Femke Bol (23,40) brons. Tweevoudig wereldkampioene Dafne Schippers trok zich terug voor de eindstrijd omdat ze last heeft van haar rug.

Bij het polsstokhoogspringen ging de Nederlandse titel naar Femke Pluim en op de 400 meter horden veroverde Cathelijn Peeters goud. Er waren ook Nederlandse titels voor Britt Weerman (hoogspringen), Lisanne Schol (speerwerpen), Andrea Bouma (400 meter), Suzanne Voorrips (800 meter), Britt Ummels (1.500 meter) en Irene van der Reijken (3.000 meter steeplechase)

Zevende NK-titel voor Amels

Bij de mannen pakte Taymir Burnet met een tijd van 20,35 goud. Hij was veel sneller dan 36-jarige routinier Churandy Martina (20,95), die na de Spelen volgend jaar in Tokio waarschijnlijk stopt.

Douwe Amels werd voor de zevende keer Nederlands kampioen hoogspringen en Nick Smidt won de 400 meter horden. Jurriaan Wouters veroverde goud bij het speerwerpen, terwijl Jochem Dobber de snelste was op de 400 meter.

Op de 1.500 meter pakte Richard Douma voor de derde keer op rij NK-goud. Ook Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Djoao Lobles (800 meter) en Mervin van der Horst (3.000 meter steeplechase) werden Nederlands kampioen.