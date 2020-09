Dafne Schippers is zondag niet van start gegaan in de finale van de 200 meter bij de NK atletiek in Utrecht. De tweevoudig wereldkampioene kampt met rugproblemen.

De 28-jarige Schippers liep wel in de series en noteerde een tijd van 23,15. Alleen Lieke Klaver (23,01) was sneller in de series en werd vervolgens ook Nederlands kampioen in 22,95.

"Ik liep een prima race", vertelt Schippers over haar race in de series. "Maar mijn rug is nu heel stijf. Als ik erdoorheen ga, ben ik ver van huis en dat wil ik niet. Ik wil nog behoorlijk wat wedstrijden lopen dit seizoen."

De Utrechtse hield er vooraf al rekening mee dat ze voor de finale zou afhaken. "Ik wist dat twee races in anderhalf uur veel zou zijn voor mijn rug. Ik heb al een tijdje last van mijn rug en wil geen risico lopen. Het is een keuze voor de langere termijn. Het heeft geen zin om nu te forceren."

'Ik heb drie dagen plat gelegen'

Eerder deze maand liep Schippers in het Hongaarse Székesfehérvár haar eerste officiële wedstrijd na de coronacrisis en toen kreeg ze ook al last van haar rug.

"Na die wedstrijd heb ik drie dagen plat gelegen. Ik kon niet eens wandelen, ik kon helemaal niets. Het viel enorm tegen en dat wil ik nu niet meer. Ik ben wat ouder en moet af en toe slimmere keuzes maken door een wedstrijd te laten schieten, zoals nu op de NK. Ik kan niet overal doorheen beuken."

Ondanks de fysieke problemen denkt Schippers in het restant van het seizoen nog goede resultaten te boeken. "Als ik mijn rug de tijd geef, kan ik nog mooie dingen laten zien. Beter volle bak over een paar weken, dan nu op halve kracht een 200 meterfinale lopen."