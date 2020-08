Bayern München heeft zondagavond de Champions League gewonnen door een 0-1-overwinning op Paris Saint-Germain. Kingsley Coman maakte in de tweede helft de enige treffer van de finale in Estádio da Luz in Lissabon.

De 24-jarige Coman kopte in de 59e minuut een voorzet van Josha Kimmich binnen en werd zo de matchwinner. Pikant is dat de Fransman werd opgeleid door PSG. Hij maakte in Parijs zijn debuut als prof en deed PSG nu pijn in de belangrijkste wedstrijd uit de clubgeschiedenis.

Het was de eerste Champions League-finale van PSG, terwijl Bayern voor de elfde keer in de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi stond. De Duitse club won de Europa Cup I in 1974, 1975 en 1976 en is nu voor de derde keer (na 2001 en 2013) de sterkste in de Champions League. Met zes titels staat 'Der Rekordmeister' samen met Liverpool derde op de lijst, achter Real Madrid (dertien) en AC Milan (zeven).

Met de winst in de finale sloot Bayern het seizoen in stijl af, al was het minder overtuigend dan men na de coronastop gewend was van de ploeg van trainer Hansi Flick. Bayern won sinds de hervatting alle wedstrijden en dat leverde ook al de landstitel en de DFB-Pokal op. De jonge Nederlandse spits Joshua Zirkzee deelt mee in de feestvreugde, al zag hij de eindstrijd vanaf de reservebank. Bij PSG was linksback Mitchel Bakker reserve en ook hij kwam niet in het veld.

1 Samenvatting PSG-Bayern München (0-1)

Veel kansen in eerste helft

De 65e finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi voor clubs moest zondag even op gang komen, maar in de loop van de eerste helft kwamen er flink wat kansen voor beide ploegen. De eerste goede mogelijkheid in een leeg Estádio da Luz was voor PSG. Neymar kreeg de bal in de achttiende minuut niet langs doelman Manuel Neuer. Vijf minuten later schoot Bayern-spits Robert Lewandowski uit de draai tegen de paal.

De volgende kans was weer voor de Franse kampioen. Na een schitterend passje van Ander Herrera had Ángel Di María de bal voor het inschieten, maar hij poeierde wild over. Even later kopte Lewandowski recht op PSG-doelman Keylor Navas.

Op slag van rust leek de openingstreffer alsnog te vallen. Na opnieuw een fraaie combinatie van PSG kon Kylian Mbappé zijn ploeg op voorsprong schieten, maar ook hij kreeg de bal niet in de hoek. Neuer keerde de inzet die recht op hem af kwam.

37 PSG-aanvaller Neymar mist oog in oog met Bayern-keeper Neuer

Neymar laat laatste kans onbenut

Met al die gemiste kansen was het een bijzonderheid dat het halverwege nog 0-0 stond, maar daar kwam in de tweede helft verandering in. Kimmich vond met een voorzet het hoofd van Coman, die bij de tweede paal binnenkopte en zo de Duitse kampioen op voorsprong zette (0-1). De vreugde was uiteraard groot bij Bayern, dat een paar minuten later de wedstrijd al bijna besliste. Coman kreeg de bal weer langs keeper Navas, maar verdediger Thiago Silva bracht redding.

Met nog 25 minuten te gaan was het PSG dat aandrong en ook nog een goede kans kreeg. Dí María vond Marquinhos met een listig passje, maar opnieuw bracht de uitstekend keepende Neuer redding voor Bayern.

Daarmee was het nog niet gedaan met de spanning, want PSG bleef jagen op de gelijkmaker. In de absolute slotfase kreeg Neymar nog een kans om er alsnog een verlenging uit te slepen. De recordaankoop van PSG schoot voorlangs, waarna Bayern opgelucht ademhaalde. Een paar minuten later was de Champions League-eindzege een feit voor de Duitsers, die mogen terugkijken op bizar succesvolle maanden. Voor Neymar eindigde de eindstrijd met tranen.

70 Coman kopt Bayern naar winst in CL-finale tegen Paris Saint-Germain