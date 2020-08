Mitchel Bakker en Joshua Zirkzee mogen hopen op een invalbeurt zondagavond in de Champions League-finale in Lissabon tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De twintigjarige Bakker zit op de bank bij de Franse club en de één jaar jongere Joshua Zirkzee begint als wisselspeler bij de Duitsers.

De enige wijziging bij Bayern ten opzichte van de met 3-0 gewonnen halve finale tegen Olympique Lyon is de basisplaats voor Kingsley Coman. De Franse vleugelspeler krijgt de voorkeur boven Ivan Perisic. Jérôme Boateng staat eveneens in de basis. De verdediger kampte met een spierblessure, maar is fit genoeg bevonden om te starten.

Bij PSG keert doelman Keylor Navas terug in het elftal, nadat de Costa Ricaanse doelman de halve finale tegen RB Leipzig had gemist door een blessure.

Navas werd tegen de Bundesliga-club vervangen door Sergio Rico, die nu weer op de bank zit. Trainer Thomas Tuchel voert verder geen wijzigingen door.

De eindstrijd wordt gespeeld in een leeg stadion. (Foto: Getty Images)

Elfde finale voor Bayern

De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begint zondag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon. Het duel staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

PSG hoopt voor het eerst in de historie de belangrijkste Europese prijs voor clubs te winnen. Met Bayern treft PSG een zeer ervaren Champions League-finalist. 'Der Rekordmeister' staat voor de elfde keer in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Alleen Real Madrid (zestien keer) en AC Milan (elf keer) speelden tot dusver meer finales.

De laatste keer dat Bayern de Champions League won, was in 2013, toen Arjen Robben in de finale het winnende doelpunt maakte tegen Borussia Dortmund. De 'cup met de grote oren' werd ook in 1974, 1975, 1976 en 2001 veroverd.

Opstelling PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Neymar, Mbappé, Di María.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.