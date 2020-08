Arnaud Démare is zondag Frans kampioen wielrennen op de weg geworden. De renner van Groupama-FDJ klopte Bryan Coquard en Julian Alaphilippe. In Spanje pakte Luis León Sánchez de nationale titel en in Italië was Giacomo Nizzolo de snelste.

Voor de 28-jarige Démare is het zijn derde Franse titel, nadat hij ook in 2014 en 2017 de nationale trui had veroverd. In het slot van de rit over 238 kilometer over het parcours in Grand-Champ in Bretagne reed Alaphilippe weg, maar hij hield solo geen stand. Hij werd ingerekend door Coquard en Démare, die vervolgens naar de zege sprintte. Hij neemt de kampioenstrui over van Warren Barguil.

In Spanje was er een bijzonder einde bij de strijd om de nationale titel. Jesús Herrada was na 184 kilometer dicht bij de zege, maar hij werd bijgehaald door Sánchez.

Het leek een sprint-a-deux te worden in Baeze in Andalusië, tot de ketting van de fiets van Herrada brak en Sánchez eenvoudig naar de winst reed. Het is de eerste Spaanse titel voor de 36-jarige renner van Astana.

Blijdschap bij Arnaud Démare na zijn overwinning. (Foto: Pro Shots)

Twee zeges voor Alpecin-Fenix

De Italiaanse titel was in de regio Veneto een prooi voor Nizzolo. De sprinter van NTT Pro Cycling hield stand in de koers van liefst 253 kilometer en spurtte naar winst. De 31-jarige Nizzolo, die zaterdag als kopman van NTT start in de Tour de France, was sneller dan Davide Ballerini en Sonny Colbrelli.

Het Duits kampioenschap werd verreden op de Sachsenring, dat ook gebruikt wordt voor motoGP-races. Marcel Meisen, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij van Alpecin-Fenix, sprintte na 175 kilometer naar de overwinning.

De 31-jarige Meisen is ook Duits kampioen veldrijden. In Nederland ging de winst zondag op de VAM-berg naar Van der Poel.