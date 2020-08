Femke Bol is de vierde Nederlander ooit die een Diamond League-wedstrijd heeft gewonnen. De twintigjarige atlete was zondag in Stockholm de snelste op 400 meter horden.

Bol klokte een tijd van 54,47 en was daarmee veel sneller dan de concurrentie. De Oekraïense Anna Ryzhykova werd tweede in 55,19 en de Noorse Amalie Iuel eindigde als derde in 55,92 in de Zweedse hoofdstad, waar het flink waait.

"Die wind voelde ik behoorlijk tijdens de race", zei Bol vlak na de finish. "Daardoor dacht ik dat mijn eerste 200 meter niet zo snel was, maar toch heb ik gewonnen. Daar ben ik heel blij mee."

Met haar zege schaart Bol zich in een rijtje met Sifan Hassan (dertien Diamond League-zeges), Dafne Schippers (elf) en Churandy Martina (twee). De jonge Bol maakt al maanden indruk op de 400 meter horden. Vorige maand dook ze onder het 22 jaar oude Nederlandse record van Esther Goossens (54,62). Bol liep 53,79, waardoor zij nu recordhouder is.

De geboren Amersfoortse behoort ook op de 400 meter tot de nationale top. In Bern scherpte ze in juli haar persoonlijk record aan tot 51,13, terwijl het Nederlands record in handen is van Lisanne de Witte, die in 2018 een tijd van 50,77 liep.

In Stockholm ging Bol niet van start op de 400 meter, die werd gewonnen door de Amerikaanse Wadeline Jonathas in 51,94. Lieke Klaver eindigde als derde in 52,35.

Van Hunenstijn tweede op 100 meter

Marije van Hunenstijn leverde zondag ook een uitstekende prestatie in Stockholm. De 25-jarige Apeldoornse sprintte op de 100 meter naar de tweede plaats in 11,28 en dat was haar beste tijd van het seizoen. De Zwitserse Ajla Del Ponte won in 11,20.

Het persoonlijk record van Van Hunenstijn is 11,13 en stamt uit 2019. Met die tijd heeft ze zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Marie-Josée Ta Lou werd derde (11,32). De Ivoriaanse behoort al jaren tot de wereldtop en pakte zilver op de WK 2017 in Londen, toen Dafne Schippers brons won. Op de WK 2019 in Doha veroverde de 31-jarige Ta Lou brons. Schippers deed in Stockholm niet mee, nadat ze woensdag in Hongarije haar eerste wedstrijd van het seizoen liep.

Bij de mannen noteerde de Noor Karsten Warholm een sensationeel snelle tijd op de 400 meter horden. Zijn 46,87 is de tweede tijd ooit gelopen. Warholm leek zelfs onder het wereldrecord (46,78) te duiken, dat sinds de Spelen van 1992 in Barcelona op naam staat van de Amerikaan Kevin Young. De 24-jarige Warholm raakte de laatste horde, waardoor hij net niet sneller was.

Warholm won zondag ook de 400 meter. Hij liep 45,05, terwijl Jochem Dobber knap derde werd. De Nederlander klokte 46,23.

Blijdschap bij Karsten Warholm na zijn supertijd op de 400 meter horden. (Foto: Reuters)