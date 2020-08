Rinus van Kalmthout is vol vertrouwen na zijn sterke kwalificatie zondag voor de Indy 500. De pas negentienjarige coureur denkt dat hij komende zondag kans maakt om als eerste Nederlander sinds Arie Luijendyk in 1997 de legendarische race te winnen.

"Als alles meezit denk ik dat we mee kunnen strijden voor de topposities, en daarmee bedoel ik ook de overwinning. Ik ben ontzettend blij. We staan er sterk voor", aldus Van Kalmthout, die in de kwalificatie op de Indianapolis Motor Speedway tot een gemiddelde snelheid kwam van 230,704 mijl per uur (ruim 371 kilometer per uur) over vier rondes.

De Noord-Hollander werd daarmee bij de zogenoemde 'Fast Nine', de strijd om poleposition, vierde en dat was goed voor een plek op de tweede startrij komende zondag bij de race. Per startrij staan drie coureurs.

"Het is eigenlijk nog niet helemaal te bevatten, deze vierde startplaats", vervolgt Van Kalmthout, die debuteert in de Indy 500. Hij kwam begin vorige maand ook al in actie bij een reguliere IndyCar-race in Indianapolis en werd toen knap vijfde. "Nu reed ik weer een sterke run en de wagen lag erg goed."

Rinus van Kalmthout tijdens de kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

'Was dicht bij de eerste startrij'

Met zijn negentien jaar is Van Kalmthout veruit de jongste coureur die zondag voor de eindzege wil gaan. De 33-jarige Amerikaan Marco Andretti, die 231,068 mijl per uur (bijna 372 kilometer per uur) haalde, was de snelste in de kwalificatie. Verder waren alleen de 40-jarige Nieuw-Zeelander Scott Dixon en de 43-jarige Japanner Takuma Sato, voormalig Formule 1-coureur, sneller dan de Hoofddorper.

Van Kalmthout hoopte zelfs nog even op meer dan een vierde plek. "Ik was héél erg dicht bij de eerste startrij, maar als je me een week geleden zou hebben verteld dat ik als vierde zou vertrekken voor de Indy 500, dan had ik er meteen voor getekend."

De 104e editie van de Indianapolis 500 begint zondag om 20.40 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar won de Fransman Simon Pagenaud, die zaterdag niet verder dan de 25e plek kwam, de befaamde race voor het eerst. Luijendyk is de enige Nederlander die de Indy 500 ooit won. Behalve in 1997 was hij ook in 1990 de snelste.