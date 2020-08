Luuk de Jong is uiteraard dolblij na zijn winnende goal tegen Manchester United zondag in de halve finale van de Europa League. De spits van Sevilla mocht na rust invallen in het RheinEnergieStadion in Keulen en tekende twaalf minuten voor tijd voor de 2-1.

"Het is geen makkelijke tijd voor me geweest", vertelt De Jong, die de laatste weken slechts sporadisch in de basis bij de Spaanse club stond. "Maar ik zeg altijd tegen de trainer en de rest van de staf: als jullie me nodig hebben, dan ben ik er klaar voor. Dan sta ik er. En nu kwam dat uit."

De 29-jarige Oranje-international ontsnapte bij het doelpunt even aan de centrale verdedigers van United en schoot een voorzet van Jesús Navas in één keer binnen. "Ik weet dat Navas er altijd langs probeert te gaan en dan snel voorgeeft", kijkt De Jong terug op zijn goal.

"Ik denk dat de bal nog even werd aangeraakt, waardoor de verdedigers verrast waren. Ik rende gewoon naar het doel in de hoop dat de bal daar zou komen en dat gebeurde. Het was een perfecte voorzet van Navas."

Op het moment van de treffer van De Jong leek United juist de sterkere ploeg. "We hadden het zwaar, United bleef drukken. Complimenten voor onze keeper Yassine Bounou, die ons een paar keer gered heeft op 1-1. Dankzij hem kreeg ik nog de kans om de winnende goal te maken."

Het moment van de winnende goal van Luuk de Jong. (Foto: Pro Shots)

'Hopelijk hebben ze 120 minuten nodig'

Tegenstander van Sevilla vrijdag in de finale in Keulen wordt Shakhtar Donetsk of Internazionale, die dinsdag om 21.00 uur tegenover elkaar staan in Düsseldorf.

"Ik ga er rustig voor zitten en hoop dat ze 120 minuten en meer nodig hebben om tot een winnaar te komen", vertelt de Jong. "Dat is in ons voordeel. En wij zijn fit, we hebben na afloop maar een klein feestje gevierd in de kleedkamer."

Winst van de Europa League zou het seizoen van Sevilla, dat de Europa League won in 2014, 2015 en 2016, compleet maken. "We hadden een paar doelen, zoals plaatsing voor de Champions League via La Liga en dat is gelukt. Nu willen we een beker. De Europa League is een grote prijs voor Sevilla."