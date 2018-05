Nederlands jeugdvoetbal zit in de lift

"Het heeft een groot voordeel dat we eerste zijn geworden", zei De Haan na afloop van het duel. "Natuurlijk is het altijd fijn om te winnen, aan de andere kant is de kans nu groter dat je tegen een mindere tegenstander loot. Daarbij spelen we eerst thuis en daarna uit. Dat is een voordeel."

Kwaliteitsimpuls

In een jaar tijd is er veel veranderd bij Oranje. In vergelijking met het eerste duel tegen Macedonië, in oktober 2004, stonden nu nog slechts drie spelers van 'toen' in de basis. Van Persie speelt inmiddels in het Nederlands elftal en anderen zijn afgevallen. Collins John bijvoorbeeld, die in het eerste duel tegen Macedonië (2-0) nog beide treffers maakte, is inmiddels niet meer bij de groep. En spelers als Wolfgang en El Hamdaoui zijn ook niet meer echt in beeld voor het elftal van De Haan.

Door het succesvol verlopen WK voor spelers onder twintig, heeft Jong Oranje een kwaliteitsimpuls gekregen. Owusu-Abeyie, Emanuelson, Tiendalli en Zuiverloon zijn inmiddels gepromoveerd. Het elftal had echter nog veel meer kunnen profiteren van het WK, maar Maduro, Vlaar en Babel hebben zich zo sterk ontwikkeld dat ze al zijn doorgestroomd naar het keurkorps van Marco van Basten.

De Haan was dinsdagavond tevreden over de ontwikkeling die zijn elftal de afgelopen periode doormaakte. Hij noemde het WK als belangrijk moment, omdat het zijn spelers zelfbewustzijn heeft gebracht. "Toen hebben ze veel geleerd en daar hebben we nu veel profijt van."

Aandacht jeugdvoetbal

"Daarnaast is er in Nederland structureel meer aandacht gekomen voor het jeugdvoetbal. Vroeger kwamen de meeste talenten van Ajax , nu is dat veel breder. Clubs als AZ , Heerenveen , Groningen, Willem II en FC Twente leiden nu ook goede voetballers op. In de breedte is het jeugdvoetbal enorm gegroeid. Daarnaast zie je nu de doorbraak van de allochtone voetballers. Die jongens komen nu eerder bij clubs terecht, in plaats van dat ze alleen op straat voetbalden. Zo worden het 'echte' spelers."

In de wedstrijd tegen Macedonië was vooral Feyenoorder Romeo Castelen goed op dreef. Hij maakte drie van vier treffers. Huntelaar scoorde één keer. Castelen mocht van De Haan als nummer '10' spelen, achter spits Huntelaar. Dat werkte vrij aardig. "Als je naar de kansenverhouding kijkt, hadden we met 10-0 moeten winnen", aldus De Haan. "Maar de belangrijkste winst zit in het feit dat we nu ook duels winnen waarin we niet goed spelen. Dat was vroeger absoluut anders in het Nederlandse jeugdvoetbal."