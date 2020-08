Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter van de halve finale in de Champions League van dinsdag tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain. Pol van Boekel is de VAR.

Kuipers wordt in Lissabon bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Portugees Artur Dias is vierde official.

Door het fluiten van een halve finale is zeker dat Kuipers de eindstrijd zondag niet zal fluiten. De UEFA heeft als uitgangspunt dat een scheidsrechter niet de leiding mag hebben bij een halve finale én de finale.

De 47-jarige Kuipers floot in 2014 al de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid en was in 2013 en 2018 arbiter bij de eindstrijd van de Europa League.

1 Samenvatting Manchester City-Olympique Lyon (1-3)

Leipzig en PSG gaan voor eerste finaleplaats

De halve finale tussen RB Leipzig en PSG begint dinsdag om 21.00 uur in Estádio da Luz. Beide clubs haalden nog nooit de eindstrijd van de Champions League.

De andere halve finale is woensdag in Estádio José Alvalade en gaat tussen Bayern München en Olympique Lyon en ook daar wordt om 21.00 uur afgetrapt. Voor dat duel is nog geen scheidsrechter aangewezen.

Lyon gaat net als PSG en Leipzig voor een eerste finaleplaats, terwijl Bayern in 1974, 1975, 1976, 2001 en 2013 het belangrijkste Europese clubtoernooi won.