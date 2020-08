Steven Kruijswijk betwijfelt of hij op tijd hersteld is om eind deze maand van start te gaan in de Tour de France. De 33-jarige renner van Jumbo-Visma moest zaterdag afstappen tijdens de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné, na een val waarbij zijn schouder uit de kom raakte.

"In de ambulance was ik in mijn hoofd al bezig met wat dit betekent voor de komende weken. Zal ik snel genoeg herstellen om de Tour te kunnen rijden? En dat is nog steeds de vraag", zegt Kruijswijk zondag.

"De komende dagen zal meer duidelijk worden. Het is afwachten wat de specialisten zeggen en of ik pijnvrij kan koersen. En dan moeten we beslissen of ik de Tour rijd."

Kruijswijk is zondagochtend vanuit de Alpen vertrokken naar zijn woonplaats Monaco. Volgens teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma zal de nummer drie van de Tour van vorig jaar daar maandag of dinsdag nog een keer onderzocht worden. "Dan weten we meer over zijn status voor de Tour."

Ook Roglic vraagteken voor Tour

De val van Kruijswijk was zaterdag niet de enige tegenvaller voor het tot dan toe ijzersterke Jumbo-Visma, want ook klassementsleider Primoz Roglic ging onderuit. De Sloveen haalde nog wel de finish, maar besloot zondag niet op te stappen voor de slotrit.

Het is ook nog niet duidelijk of voor Roglic de Tour in gevaar komt. Het plan van Jumbo-Visma was met Roglic, Kruijswijk en Tom Dumoulin te starten en zo een sterk blok te vormen tegen Team INEOS in de strijd om het geel. Voor Dumoulin wordt het de eerste grote ronde sinds zijn overstap van Team Sunweb.

Bij INEOS is Egan Bernal de kopman. De Colombiaan, die vorig jaar de Tour won, kampt met lichte rugklachten en stapte zaterdag uit voorzorg niet meer op voor de vierde rit van de Dauphiné.

De Tour begint op zaterdag 29 juli in Nice met een heuvelrit. De tweede dag staat al een bergetappe op het programma.