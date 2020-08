Kevin De Bruyne is zondag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De middenvelder van Manchester City is de opvolger van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk, die de prijs vorig jaar won.

De 29-jarige De Bruyne kreeg de meeste stemmen van supporters, de aanvoerders van de twintig Premier League-clubs en een jury met experts. De andere genomineerden waren Jordan Henderson (Liverpool), Sadio Mane (Liverpool), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Danny Ings (Southampton), Nick Pope (Burnley) en Jamie Vardy (Leicester City). Van Dijk behoorde dit jaar niet tot de laatste kanshebbers.

Vorige maand werd Henderson al uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League, maar toen ging het om de verkiezing waarbij journalisten mogen stemmen.

De Bruyne is de derde Belg die de prijs wint. Toenmalig City-verdediger Vincent Kompany was in 2012 de eerste en Eden Hazard kreeg de onderscheiding, die sinds het seizoen 1994/1995 wordt uitgereikt, in 2015 namens Chelsea.

Dertien goals en twintig assists

Met dertien goals en twintig assists kende De Bruyne individueel een uitstekend jaar, maar het seizoen van City viel tegen. Alleen de Community Shield en de League Cup werden gewonnen. In de Premier League eindigde de ploeg van trainer Josep Guardiola achter Liverpool als tweede en in de finale om de FA Cup was Arsenal te sterk.

Zaterdagavond kwam daar een enorme tegenvaller bij. City verloor in Lissabon in de kwartfinale van de Champions League met 3-1 van Olympique Lyon, waardoor het seizoen van de club voorbij is.

'The Citizens' zijn nu voor het derde seizoen op rij uitgeschakeld in de kwartfinales van het miljoenenbal. Alleen in het seizoen 2015/2016 werden de halve finales bereikt. "Het is elk jaar hetzelfde verhaal. We moeten hiervan leren, want het was gewoon niet goed genoeg", zei De Bruyne na afloop in Estádio José Alvalade.