De winst van Olympique Lyon zaterdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City zorgt voor een primeur. Voor het eerst in de historie van het miljonenbal zit er geen club uit Engeland, Spanje of Italië bij de laatste vier.

Het is bovendien de eerste keer dat er twee Franse clubs - naast Lyon zit Paris Saint-Germain nog in het toernooi - in de halve finales staan van de Champions League, die in het seizoen 1992/1993 de eerste editie kende.

De Europacup I, de voorloper van de Champions League, had in het seizoen 1990/1991 voor het laatste geen Engelse, Italiaanse of Spaanse afvaardiging bij de laatste vier. Destijds waren Olympique Marseille, Spartak Moskou, Bayern München en de latere winnaar Rode Ster de halvefinalisten.

De dominantie van de Italië, Spanje en Engeland is vooral te danken aan de laatste twee landen. Sinds 1996 was er altijd ten minste een Spaanse en/of Engelse club present in de halve finales. 24 jaar geleden behoorden Ajax, FC Nantes, Panathinaikos en de latere winnaar Juventus tot de laatste vier.

593 Samenvatting historisch duel FC Barcelona-Bayern München (2-8)

Messi en Ronaldo ontbreken na vijftien jaar

De uitschakeling van FC Barcelona door Bayern München zorgde vrijdag al voor een mijlpaal. Voor het eerst sinds 2005 heeft zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo de halve finales niet gehaald.

In de afgelopen veertien seizoenen was in ieder geval een van de twee wereldsterren er altijd bij in de halve finales. Voor Messi gold dat negen keer (met Barcelona) en Ronaldo was namens Manchester United, Real Madrid en Juventus elf keer van de partij.

De halve finales van de Champions League worden dinsdag en woensdag gespeeld in Lissabon. Dinsdag om 21.00 uur speelt Paris Saint-Germain in Estádio da Luz tegen RB Leipzig en woensdag om 21.00 uur is in Estádio José Alvalade de aftrap bij Bayern München tegen Olympique Lyon.

Spaanse, Italiaanse en Engelse club bij laatste vier CL in afgelopen tien jaar 2019 (3): Tottenham Hotspur, Liverpool, FC Barcelona

2018 (3): Real Madrid, Liverpool en AS Roma

2017 (3): Atlético Madrid, Real Madrid en Juventus

2016 (3): Real Madrid, Atletico Madrid en Manchester City

2015 (3): Real Madrid, FC Barcelona en Juventus

2014 (3): Real Madrid, Atlético Madrid en Chelsea

2013 (2): Real Madrid en FC Barcelona

2012 (3): Chelsea, Real Madrid en FC Barcelona

2011 (3): Manchester United, FC Barcelona en Real Madrid

2010 (2): Internazionale en FC Barcelona

