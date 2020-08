Ajax is door de halvefinaleplaats van Olympique Lyon in de Champions League nog altijd niet zeker van een plek in de de groepsfase van het miljoenenbal van volgend seizoen. De Franse club was zaterdag in de kwartfinale in Lissabon met 3-1 te sterk voor Manchester City.

De Champions League-winnaar krijgt een ticket voor het hoofdtoernooi van het seizoen 2020/2021, tenzij het zich via de nationale competitie geplaatst heeft. Het ticket schuift in dat geval door naar de nummer één van de Nederlandse competitie en dat is Ajax.

Halvefinalisten Bayern München, RB Leipzig en Paris Saint-Germain hebben zich via de competitie geplaatst, maar dat geldt niet voor Olympique Lyon, dat teleurstellend zevende werd in de Ligue 1.

Ajax moet daarom hopen dat Lyon verliest in de halve finales of finale, anders moeten de Amsterdammers eind september een play-offronde overleven voor een plek in het hoofdtoernooi. De ploeg van captain Memphis Depay speelt woensdag om 21.00 uur in de halve eindstrijd in Lissabon tegen Bayern.

48 Manchester City-aanvaller Sterling mist voor leeg doel in slotfase tegen Lyon

Groepfase start pas in oktober

Het kan de derde keer op rij worden en zestiende keer in totaal dat Ajax zich plaatst voor het hoofdtoernooi van Champions League. AZ, dat werd aangewezen als nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, begint sowieso in de voorrondes.

De Alkmaarders spelen op woensdag 26 augustus in de tweede voorronde thuis tegen Viktoria Plzen en moeten daarna nog twee rondes overleven voor een ticket voor het hoofdtoernooi.

De start van de groepsfase van de Champions League 2020/2021 is veel later door de coronastop. Op 20 oktober zijn de eerste groepswedstrijden. In totaal zijn nu 25 van de deelnemende 32 clubs bekend.