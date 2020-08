Sifan Hassan is vrijdagavond op de 5.000 meter bij de Diamond League in Monaco uitgestapt. Het was voor de 27-jarige Nederlandse haar eerste wedstrijd van deze zomer.

Het is niet duidelijk waarom Hassan stopte. Ze kon met de beste loopsters mee, maar ineens was het klaar. Op dat moment lag ze in derde positie. De winst ging naar de Keniaanse Hellen Obiri.

Op papier behoorde Hassan, regerend Europees kampioen op de 5.000 meter, tot de topfavorieten in Monaco, maar ze temperde vooraf de verwachtingen. Tijdens de coronastop verbleef ze in haar geboorteland Ethiopië en trainde daar minder hard. Ze was in Monaco, waar het atletiekseizoen hervat wordt, vooral om wedstrijdritme op te doen.

Het uitstappen van Hassan is een tegenvaller in de aanloop naar haar poging het werelduurrecord te verbeteren op 4 september bij de AG Memorial Van Damme in Brussel. De Nederlandse topatlete ziet het als een mooie kans in het door het coronavirus geteisterde jaar.

"Het is een gek en moeilijk seizoen, maar ik ben zo goed mogelijk blijven trainen en ben gelukkig gezond en fit", zei ze dinsdag op de site van de organisatie.

Op de 400 meter was er in Monaco een zeer knappe derde plek voor Femke Bol. De twintigjarige Nederlandse, die een goede ontwikkeling doormaakt, kwam bij haar Diamond League-debuut tot een tijd van 51,57. Haar persoonlijk record staat op 51,13 en dat is ook het Nederlands record.