Ajax is zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2020/2021. De Amsterdammers hoeven geen play-offs te spelen, omdat Olympique Lyon woensdag werd uitgeschakeld door Bayern München in de halve finales van het huidige seizoen.

Lyon heeft zich via de Franse competitie niet geplaatst voor de Champions League. De enige manier om zich alsnog te plaatsen voor het miljoenenbal was door de editie van dit seizoen te winnen en dat is dus niet gelukt. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay verloor woensdag met 0-3 van Bayern.

Bayern plaatste zich als Duits kampioen wel voor de Champions League, evenals Paris Saint-Germain dat zondag de tegenstander is in de eindstrijd in Lissabon. Zij kunnen Ajax dus niet meer dwarsbomen.

Het is de derde keer op rij en zestiende keer in totaal dat Ajax zich geplaatst heeft voor de Champions League. AZ, dat werd aangewezen als nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, begint wel in de voorrondes. De Alkmaarders spelen op woensdag 26 augustus in de tweede voorronde thuis tegen Viktoria Plzen en moeten daarna nog twee rondes overleven voor een ticket voor het hoofdtoernooi.

14 Memphis mist namens Lyon grote kans tegen Bayern

Groepsfase begint in oktober

De start van de groepsfase van de Champions League is dit seizoen veel later door de coronastop. Op 20 oktober zijn de eerste groepswedstrijden. In totaal zijn nu 26 van de deelnemende 32 clubs bekend.

De finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain, dat dinsdag in de andere halve eindstrijd met 3-0 won van RB Leipzig, begint zondag om 21.00 uur in Estádio da Luz in Lissabon.

Bayern wil zich voor de zesde keer kronen tot de beste club van Europa, na 1974, 1975, 1976, 2001 en 2013. PSG won de 'Cup met de Grote Oren' nog nooit.