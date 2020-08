Zakaria Labyad heeft goede hoop dat hij in zijn derde seizoen bij Ajax eindelijk kan uitgroeien tot een vaste basisspeler. De 27-jarige middenvelder maakte donderdagavond in de oefenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Utrecht (5-1) een hattrick en dat op een voor hem ongebruikelijke positie.

"Of dit de beste helft uit mijn carrière was? Ja, dat denk ik wel", aldus Labyad, die tegen de Utrechters alleen de eerste helft speelde. "In ieder geval qua rendement. Ik had nog nooit drie keer gescoord en en twee daarvan waren best mooi."

Na een intikker in de beginfase (1-0) scoorde Labyad twee keer (4-0 en 5-0) met een prachtige vrije trap. "De tweede vrije trap vond ik mooier maar de eerste was moeilijker. Het is sowieso mooi om er drie te maken. Als spits is scoren ook een taak."

Het was best verrassend dat Labyad in de spits mocht starten tegen Utrecht, al waren Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar geblessseerd. Volgens trainer Erik ten Hag hadden die blessures niets te maken met het feit dat Labyad in de spits stond.

"Ik heb hem vaker in de spits gezet", aldus Ten Hag, die bij FC Utrecht ook al trainer was van Labyad. "Ik weet dat hij daar goed uit de voeten kan. En dat heeft hij nu ook bij Ajax laten zien."

"Zakaria speelde uitstekend en intelligent. Hij was de drijvende kracht bij het druk zetten en speelde aan de bal uitstekend samen met Quincy Promes. Die twee hebben een klik."

Zakaria Labyad scoorde twee keer uit een vrije trap. (Foto: Pro Shots)

'We zijn allebei rasvoetballers'

Labyad beaamt dat de samenwerking met Promes, die tegen Utrecht op 'tien' speelde, goed ging. "We zijn allebei rasvoetballers, voelen elkaar aan", zegt Labyad, die nog tot medio 2022 onder contract staat in de ArenA en komend seizoen eindelijk de weg om hoog wil vinden.

In zijn eerste seizoen bij Ajax kreeg hij weinig speeltijd en toen hij vorig jaar de kans kreeg, raakte hij lang geblesseerd.

"De coronastop was voor mij daardoor extra lang. Na negen maanden sta ik eindelijk weer op het veld, en met veel plezier. Ik werk er keihard voor om dit seizoen mijn kans te pakken. Ik wil basisspeler worden van Ajax."