Ajax heeft donderdag mede dankzij een hattrick van Zakaria Labyad ook de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding met ruime cijfers gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA werd FC Utrecht met 5-1 verslagen.

Alle vijf de Amsterdamse treffers vielen in de eerste helft. Labyad tikte al snel de 1-0 binnen en Noa Lang tekende voor de 2-0. Ook Nicolás Tagliafico scoorde, waarna de 27-jarige Labyad met twee mooie vrije trappen de ruststand op 5-0 bepaalde.

Na rust gaf Utrecht meer tegenstand en werd de stand door een schitterende treffer van Othmane Boussaid wat draaglijker voor de bezoekers.

Afgelopen zaterdag begon Ajax de voorbereiding met een 6-1-overwinning op RKC Waalwijk. Het duel met FC Utrecht, met 4.500 toeschouwers op de tribune, was voor de Amsterdamse club het laatste oefenduel voordat de selectie van trainer Erik ten Hag zaterdag naar Oostenrijk vertrekt voor een trainingskamp. Ajax oefent in het Alpenland tegen Wolfsberger AC en Red Bull Salzburg. De volgende oefenwedstrijd van FC Utrecht is over een week tegen sc Heerenveen.

Nicolás Tagliafico tikt de 3-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

Gustafsson mist strafschop

Tegen FC Utrecht ontbraken Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic bij Ajax. Het tweetal werd door Ten Hag vanwege lichte klachten buiten de wedstrijdselectie gehouden, terwijl de aan zijn knie geblesseerde André Onana opnieuw niet meedeed. Maarten Stekelenburg mocht starten, evenals Antony.

Ook Labyad had een basisplaats en groeide uit tot de smaakmaker van de eerste helft. De oud-speler van FC Utrecht stond in de spits en maakte na vier minuten de 1-0. Noussair Mazraoui stoomde op en legde terug op Ryan Gravenberch, die de paal raakte. In de rebound scoorde Labyad wel.

Een paar minuten later had Mazraoui een negatieve rol. Hij veroorzaakte een strafschop door Bart Ramselaar neer te halen, maar die was niet aan Simon Gustafson besteed. De Zweed schoot op de paal. Aan de andere kant eindigde een inzet van Lang op de lat.

Zo gebeurde er genoeg in de openingsfase en na 21 minuten was het 2-0. Met een laag schot in de hoek klopte Lang Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis. Het werd nog veel pijnlijker voor de uitploeg, die geen grip kreeg op de Amsterdamse aanvallers en dat leidde in het restant van de eerste helft tot de 3-0, 4-0 en 5-0.

De derde goal was een intikker van Tagliafico op aangeven van Lang in de 33e minuut en de vierde een prachtige vrije trap van Labyad acht minuten later. Op slag van rust deed Labyad het nog eens over met opnieuw een prachtige vrije trap.

Vreugde bij Zakaria Labyad na een van zijn drie goals. (Pro Shots)

Taylor maakt officieus debuut

Ondanks de hattrick bleef Labyad halverwege achter in de kleedkamer. Alleen Stekelenburg en Lang werden niet gewisseld door Ten Hag, terwijl de achttienjarige Kenneth Taylor als invaller zijn officieuze debuut maakte. Donny van de Beek nam de aanvoerdersband over van Daley Blind.

Een kwartier na rust wisselde FC Utrecht zeven keer en met al die nieuwe spelers aan beide kanten werd het duel minder levendig. Veel meer dan een schot van Lang, dat naast ging, gebeurde er niet.

Zonder Labyad had Utrecht minder moeite met Ajax en de ploeg van trainer John van den Brom maakte de stand nog wat draaglijker. Na een korte corner schoot Boussaid de bal schitterend in de verre hoek. Nick Venema had er ook nog 5-2 van moeten maken, maar zijn inzet werd tot twee keer toe gestopt door Stekelenburg waardoor het 5-1 bleef.