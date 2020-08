De geruchten over een overstap van Oranje-bondscoach Sarina Wiegman naar het Engelse elftal worden hardnekkiger. Volgens de BBC is de Engelse voetbalbond FA zelfs al in gesprek met de voormalig international.

Het contract van Wiegman bij de KNVB loopt nog tot en met de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio in de zomer van 2021. Enkele weken geleden sprak ze met de bond over een langere samenwerking en beide partijen spraken toen de intentie uit om door te gaan. De afspraak is om na de zomer verder te praten met de KNVB.

Volgens Engelse media lijkt het er echter op dat Wiegman vertrekt. Dinsdag meldde The Times ook al dat de vijftigjarige Wiegman de belangrijkste kandidaat is om Phil Neville op te volgen. Neville leidde Engeland vorig jaar zomer naar de vierde plaats op het WK in Frankrijk, terwijl de Oranjevrouwen de finale haalden. Zijn contract loopt eveneens tot medio 2021.

Volgens de BBC is het een optie dat Wiegman al voor de Spelen Neville opvolgt. De Engelsen hebben zich evenals Oranje geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi. De KNVB zou in dat geval al snel op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach.

Op Ellis staat op lijst FA

Wiegman was jarenlang assistent-bondscoach van Oranje en werd in 2017 de eindverantwoordelijke. Op haar eerste eindtoernooi leidde ze Nederland naar de Europese titel. De Engelsen wachten nog op hun eerste hoofdprijs in het vrouwenvoetbal.

Naar verluidt staat naast Wiegman Jill Ellis hoog op de kandidatenlijst van de FA. De in Engeland geboren Ellis leidde de Verenigde Staten zowel in 2015 als in 2019 naar de wereldtitel, waarna ze vertrok. Ze heeft nog geen nieuwe club of land.

De eerstvolgende interland van Oranje staat gepland op 18 september. Nederland speelt dan uit tegen Rusland in de kwalificatiereeks voor het EK 2022 in Engeland.

