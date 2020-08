Jeffrey Herlings is woensdag bij de Grand Prix van Riga in de MXGP als derde geëindigd. De Nederlander leek te gaan winnen, maar kwam ten val. Desondanks deed hij goede zaken in de strijd om de wereldtitel.

Zowel in de eerste als in de tweede manche in de Letse hoofdstad finishte Herlings als derde. In de eerste race raakte hij bij de chaotische start op achterstand en was hij veroordeeld tot een inhaalrace. Hij slaagde er niet meer in de Italiaan Antonio Cairoli, die de race won, en de Franse nummer twee Romain Febvre te achterhalen.

De tweede manche zag er lange tijd beter uit voor Herlings. Hij reed aan de leiding en bij winst had hij ook de GP op zijn naam geschreven. Door een val ging het alsnog mis voor de 25-jarige Brabander, die Arminas Jasikonis en Jeremy Seewer langszij zag komen. De Litouwer Jasikonis won en de Zwitser Seewer werd tweede.

De GP-zege was voor Cairoli, zevenvoudig wereldkampioen in de MXGP. Het was zijn eerste overwinning van het seizoen en in de WK-stand staat hij met 129 punten op de derde plek. WK-leider Herlings deed goede zaken omdat de nummer twee in de strijd om de wereldtitel, de Sloveen Tim Gajser, een slechte dag kende. De regerend wereldkampioen pakte in de eerste manche geen punten en werd in de tweede manche vijfde. Gajser heeft nu 142 punten en Herlings 170.

Coldenhoff stelt teleur

De GP van Riga was de vierde GP van dit motorcrossseizoen en de tweede sinds de herstart. Herlings won in maart de eerste twee rondes, waarna de jaargang moest worden stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Bij de derde GP, afgelopen zondag op hetzelfde Letse circuit, pakte Coldenhoff verrassend de zege, dankzij een tweede plaats in de eerste manche en een eerste plaats in de tweede. Woensdag kon hij daar geen vervolg aan geven. Coldenhoff werd zevende in de eerste manche en bleef puntloos in de tweede.

Tot en met eind november staan er voorlopig nog dertien GP's op de herschikte kalender. Vanwege het grote aantal wedstrijden dat nog verreden moet worden, staan er ook doordeweeks races op het programma.