Jeffrey Herlings is woensdag bij de eerste manche van de Grand Prix van Riga in de MXGP als derde geëindigd. Glenn Coldenhoff kwam als zevende over de finish.

Herlings raakte bij de chaotische start op achterstand en was veroordeeld tot een inhaalrace. Hij slaagde er niet meer in de Italiaan Antonio Cairoli, die de race won, en de Franse nummer twee Romain Febvre te achterhalen. Later op woensdag wordt de tweede manche verreden in de Letse hoofdstad.

De GP van Riga is de vierde GP van dit motorcrossseizoen en de tweede sinds de herstart. Herlings won in maart de eerste twee rondes, waarna de jaargang moest worden stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Bij de derde GP, afgelopen zondag op hetzelfde Letse circuit, pakte Coldenhoff verrassend de zege, dankzij een tweede plaats in de eerste manche en een eerste plaats in de tweede. Herlings, de wereldkampioen van 2018, werd vijfde overall.

Tot en met eind november staan er voorlopig nog dertien GP's op de herschikte kalender. Vanwege het grote aantal wedstrijden dat nog verreden moet worden, staan er ook doordeweeks races op het programma.