Mathieu van der Poel gaat eind deze maand toch van start in de wegwedstrijd van de EK in het Franse Plouay. Zijn ploeg Alpecin-Fenix bevestigt dat hij wordt opgenomen in de Nederlandse selectie.

De wegwedstrijd wordt verreden op woensdag 26 augustus, drie dagen voor de start van de Tour de France. Vanwege die ongunstige datum overwoog wielerbond KNWU om geen profdelegatie te sturen, maar dat is nu toch het geval.

De 25-jarige Van der Poel rijdt de Tour niet: zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft geen wildcard gekregen.

Het is nog niet bekend wie de ploeggenoten van Van der Poel worden, want de KNWU moet de selectie nog bekendmaken. Het is wel al duidelijk dat België start met een sterke formatie, die bestaat uit renners als Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Sepp Vanmarcke.

Geen Nederlandse mannen in tijdrit

Vorige week meldde de KNWU al dat Nederland de Europese titel op de gemengde ploegentijdrit niet zal verdedigen. Vanwege de drukke kalender lukt het de bond niet om een representatief team samen te stellen. Er gaan daarom bij de mannen ook geen Nederlanders van start in de individuele tijdrit.

De EK wielrennen 2020 zou eigenlijk in september in het Italiaanse Trentino gehouden worden, maar door alle verschuivingen als gevolg van de coronacrisis is dat veranderd.

De wedstrijden voor zowel de mannen (177 kilometer) als de vrouwen (109 kilometer) in Plouay vinden plaats op een parcours van 13,7 kilometer.