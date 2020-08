De organisatie van de Australian Open gaat ervan uit dat de editie van 2021 met deels gevulde tribunes gewoon in januari gespeeld kan worden. Uitstel van het Grand Slam-toernooi in Melbourne vanwege het coronavirus is vooralsnog geen optie.

"Voorlopig gaan we uit van scenario 2 en dat is begin volgend jaar een toernooi met een beperkt aantal toeschouwers", zegt toernooidirecteur Craig Tiley.

"Scenario 1 is een toernooi dat vergelijkbaar is met dat van begin dit jaar, dus een normaal evenement. Scenario 3 is een toernooi achter gesloten deuren, scenario 4 is een verhuizing naar later in 2021 en scenario 5 is schrappen."

Tiley is dus positief, hoewel het aantal besmettingen met het coronavirus in Australië deze maand weer sterk is toegenomen. Het dodental liep vrijdag op met 21. In Melbourne zijn de maatregelen dan ook aangescherpt. Zo geldt er onder meer een avondklok waardoor activiteiten in de stad na 20.00 uur 's avonds verboden zijn.

'De helft van de fans van dit jaar'

Het feit dat het park van de Australian Open ruimtelijk is opgezet, geeft de organisatie de hoop dat het goed mogelijk is om voldoende afstand te houden van elkaar. Mondkapjes zullen verplicht zijn.

"En we hebben nog meer mogelijke maatregelen die kunnen helpen om alles goed te laten verlopen. We denken zo'n 400.000 fans te kunnen verwelkomen, zowat de helft van dit jaar", zegt Tiley, die voor de spelers een speciale bubbel wil creëren, waarin ze vanaf 1 december welkom zijn.

Als de Australian Open doorgaat zoals gepland, dan begint het toernooi op maandag 18 januari. Voor die tijd staan nog de US Open (31 augustus-13 september) en Roland Garros (27 september-11 oktober) op het programma. Wel hebben veel toppers, onder wie Kiki Bertens, zich afgemeld voor het Grand Slam-toernooi in New York.