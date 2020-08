Fernando Alonso is zich ervan bewust dat hij volgende week in de Indianapolis 500 zijn voorlopig laatste kans krijgt om de door hem zo felbegeerde 'Triple Crown' op zijn naam te schrijven. De ervaren Spanjaard keert na dit seizoen terug in de Formule 1, bij Renault.

Alonso won in het verleden al de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Winst van de Indy 500, die volgende week zondag wordt verreden, betekent de 'Triple Crown' in de autosport. Ook de de negentienjarige Nederlander Rinus van Kalmthout wordt tot de kanshebbers gerekend bij de Indy 500.

"Ik benader de Indy 500 inderdaad met het idee dat het de komende twee jaar onmogelijk is om mee te doen. Als ik dat zou willen, mis ik het kwalificatieweekend", zegt Alonso tegen Motorsport.com.

"En ik rijd volgend jaar in de Formule 1 niet meer voor McLaren (het team waarmee hij de Indy 500 rijdt, red.), dus dat helpt ook niet mee. Ik zal hier de komende twee jaar niet zijn. Het is wat het is."

De 39-jarige Alonso zal na de Indy 500 van volgende week een rustig half jaar beleven. "Daarin ga ik mezelf fysiek en mentaal voorbereiden op mijn terugkeer in de Formule 1. Ik zal een paar keer in de simulator zitten bij Renault en twee of drie Grands Prix bezoeken."

Alonso is bij Renault de opvolger van Daniel Ricciardo, die in 2021 naar McLaren verkast. Het andere stoeltje bij het Franse fabrieksteam wordt bezet door Esteban Ocon.

Fernando Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in de Formule 1 namens Renault. (Foto: Pro Shots)