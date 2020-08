Een half jaar nadat Atalanta tegen Valencia (4-1-winst en 3-4-winst) de mooiste wedstrijden uit de clubhistorie speelde, krijgt het Champions League-sprookje eindelijk een vervolg. Tegen het exorbitant rijke Paris Saint-Germain gaat Hans Hateboer (26) met de club uit de Italiaanse provinciestad Bergamo, die het Europese epicentrum van de coronacrisis was, voor een nieuwe stunt.

Atalanta betaalde in januari 2017 1 miljoen euro voor Hateboer, toen nog de rechtsback van FC Groningen. De club uit Bergamo is ook niet van de grote aankopen, eerder van het slimme scouten (Marten de Roon en de Duitsers Robin Gosens en Lennart Czyborra werden ook opgehaald in de Eredivisie). De Colombiaanse spits Luis Muriel is met 20 miljoen euro de duurste aankoop in de clubhistorie.

Het verschil met Paris Saint-Germain, dat in 2017 nog 220 miljoen euro betaalde voor Neymar, is enorm. En dan hebben ze ook nog Kylian Mbappé (135 miljoen), Ángel Di María (63 miljoen) en Mauro Icardi (50 miljoen).

"Toch hoeven we zeker niet bang te zijn voor PSG", zegt Hateboer tegen NU.nl. "Ik denk dat we er fysiek enorm goed voor staan. En individueel heeft PSG waarschijnlijk veel meer kwaliteit, maar wij doen het altijd goed tegen grote clubs."

479 Samenvatting Atalanta-Valencia (4-1)

'Scoren in San Siro was een hoogtepunt'

Winnen van de sterrenploeg van PSG zou inderdaad passen in het seizoen van Atalanta. In de Serie A vernederde de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini het 'grote' AC Milan met 5-0 en met Hateboer in de basis werden ook AS Roma en Napoli verslagen. Maar het hoogtepunt was de 4-1-zege op Valencia in achtste finales van de Champions League, al was dat ook meteen de aanleiding voor de grootste tragedie die Bergamo ooit gekend heeft.

40.000 Atalanta-fans zaten op 19 februari op de tribune in San Siro in Milaan - het eigen Stadio Atleti Azzurri d'Italia werd afgekeurd door de UEFA - en zagen hun club mede door twee goals van Hateboer met 4-1 winnen van Valencia. Ze zaten dicht op elkaar, zeker in de bussen en treinen onderweg naar Milaan. Het gevolg was een explosie van coronagevallen in Bergamo. Meer dan 3.000 mensen overleden in een stad die qua grootte te vergelijken is met Leiden; 2,5 procent van de 120.000 inwoners is er niet meer.

"Ze zeggen dat de wedstrijd tegen Valencia de bom is geweest voor de verspreiding van het virus. Dat het nooit door had mogen gegaan", weet Hateboer. "Maar achteraf is dat makkelijk praten. Het virus leek hier nog niet te zijn en dus leek het ook geen risico om te spelen."

Ondanks alles wat er gebeurd is, voelt het duel nog steeds als een hoogtepunt voor Hateboer. "Het zijn twee verschillende dingen. Ik had dit seizoen nog niet gescoord, en dan maak ik er direct twee in een volgepakt San Siro. Heel bijzonder."

360 Samenvatting Valencia-Atalanta (3-4)

'Mijn balkon was een sportschool'

Twee weken later won Hateboer met Atalanta nog een keer van Valencia (3-4) en was een plek in de kwartfinales van de Champions League een feit. Maar op dat moment telde Italië al zo veel coronagevallen dat een lockdown werd afgekondigd. Het openbare leven kwam stil te liggen en de Serie A ook.

"Met een klein groepje spelers hebben we ervoor gekozen om tijdelijk op de club te gaan wonen", vertelt Hateboer. "Dat was een soort all-inclusivetijd, want de kok bleef ook en we konden van alle faciliteiten gebruikmaken. Zo hebben we twee weken geleefd, waarna ik alsnog naar huis ben gegaan."

"De club heeft er toen voor gezorgd dat we thuis een loopband kregen en ik had zelf ook wat spullen van het trainingscomplex meegenomen. Mijn balkon werd een soort sportschool. Zo bleef ik fit."

Hans Hateboer met een mondkapje van zijn club. (Foto: Getty Images)

'Onze fans leven in een droom'

Toen de Serie A in juni hervat werd, liep het dan ook meteen weer bij Hateboer, en zeker bij Atalanta. Even leek zelfs de landstitel mogelijk voor de bescheiden club, die tot zes jaar geleden geregeld tegen degradatie knokte. Uiteindelijk werd het de derde plaats.

"En dat met het aantrekkelijkste voetbal van de competitie. We hebben 98 goals gemaakt, dan mag je tevreden zijn. Onze fans leven in een soort droom. Veel van hen zaten al in het stadion toen de club nog tegen degradatie streed."

Het kan nog veel mooier worden voor Atalanta, met de kwartfinale van de Champions League tegen PSG voor de boeg. Drie keer winnen in Lissabon - waar het toernooi de komende anderhalve week in lege stadions wordt afgemaakt - en het onmogelijke is gebeurd.

"Als we wat geluk hebben - en dat hebben we dus drie keer nodig - en drie keer de wedstrijd van ons leven spelen, dan zouden we de Champions League kunnen winnen", zegt Hateboer. "De halve finale halen zou al top zijn, maar we gaan wel naar Portugal voor de eindzege."