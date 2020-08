Otmar Szafnauer, de teambaas van Racing Point, acht het zo goed als zeker dat Sergio Pérez komend weekend van start gaat bij de Grand Prix van Spanje. De Mexicaanse coureur miste de races op Silverstone omdat hij positief testte op het coronavirus.

"Het lijkt erop dat het virus in zijn systeem significant aan het afnemen is. Ik verwacht dat er snel een testuitslag komt die negatief is en denk dat hij in Barcelona weer in de auto zit", aldus Szafnauer tegen Motorsport.com.

"Pin me er niet op vast, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar afgaande op het tempo waarop het virus zijn systeem aan het verlaten is, zou hij weer in orde moeten zijn tegen de tijd dat we in Barcelona aankomen."

De dertigjarige Pérez werd tijdens de Britse GP en de GP van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 vervangen door de ervaren Nico Hülkenberg. In de tweede race op Silverstone, van afgelopen zondag, werd de Duitser zevende.

Perez was goed begonnen aan seizoen

Mocht Pérez, die de afgelopen dagen meermaals getest is, opnieuw positief testen op het coronavirus, dan wordt hij op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de derde keer vervangen door de 32-jarige Hülkenberg, die zaterdag knap derde werd in de kwalificatie op Silverstone.

"Maar zoals ik eerder 99 procent zeker was dat Nico in de auto zou zitten tijdens de beide races op Silverstone, ben ik er nu 99 procent zeker van dat Sergio in de auto zit in Spanje", zegt Szafnauer.

Voordat Pérez het coronavirus opliep, was hij aardig begonnen aan het seizoen met twee zesde plaatsen in Oostenrijk en een zevende plek in Hongarije.