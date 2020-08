AZ speelt in de tweede voorronde van de Champions League thuis tegen het Tsjechische Viktoria Plzen, zo heeft de loting maandag in het Zwitserse Nyon bepaald.

Alle confrontaties in de tweede voorronde staan voor 25 en 26 augustus gepland en worden over één duel beslist. De wedstrijd tussen AZ en Viktoria Plzen wordt gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar en er mogen geen toeschouwers bij aanwezig zijn.

Viktoria Plzen eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Tsjechische competitie, op ruime achterstand van landskampioen Slavia Praag. In 2018 pakte de club de voorlopig laatste van de vijf landstitels.

Viktoria Plzen was niet eerder tegenstander van een Nederlandse club in Europees verband, hoewel de club al drie keer meedeed aan de groepsfase van de Champions League. Bovendien haalde Viktoria Plzen het afgelopen decennium liefst vier keer de achtste finales van de Europa League, maar telkens was dat het eindstation.

AZ gaat voor tweede deelname

AZ moet in totaal drie clubs verslaan om de groepsfase te bereiken. Het kan de tweede keer worden dat de Alkmaarders het hoofdtoernooi van het miljoenenbal halen, nadat ze in 2009 als landskampioen rechtstreeks geplaatst waren.

Dit jaar is Ajax, dat is aangewezen als nummer één van het afgebroken Eredivisie-seizoen, rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, tenzij Olympique Lyon de Champions League deze maand wint. Bij een eindzege van de ploeg van Memphis Depay is Ajax ook veroordeeld tot het spelen van voorrondes. Lyon speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Manchester City.

het hoofdtoernooi 2020/2021 van de Champions League begint op 20 oktober en dat is vanwege de coronastop ongeveer een maand later dan normaal.