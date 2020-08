In navolging van Wolther Kooistra en Nico Zijp heeft ook Frank Louter zijn werkzaamheden als turncoach tijdelijk neergelegd. TON Almelo, de club waar Louter in dienst is, geeft daarmee gehoor aan het verzoek van turnbond KNGU.

Als het aan de bond ligt, doet ook trainer Patrick Kiens van Pax Haarlemmermeer voorlopig een stap opzij. Hij is de enige van de vier clubcoaches die nog geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de KNGU, nadat in de afgelopen weken tal van oud-turnsters uit de school klapten over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie de afgelopen jaren binnen het Nederlandse turnen.

De bond kondigde daarop een onderzoek aan en verzocht Kooistra, Zijp, Louter en Kiens om hun werkzaamheden neer te leggen zolang het onderzoek duurt. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Eerder stelde de KNGU bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers op non-actief. De bond heeft niet de bevoegdheid om ook de vier clubtrainers op non-actief te stellen, omdat zij niet in dienst zijn van de bond, al zijn ze bij grote toernooien als EK's en WK's wel aanwezig om turnsters bij te staan.

'Alles moet boven water komen'

Kiens en zijn club Pax Haarlemmermeer hebben nog tot eind deze week om te reageren op het verzoek van de KNGU. TON Almelo, de club van de teruggetreden Louter, schrijft dat "alles boven water moet komen" en pleit ervoor zo spoedig mogelijk met het onderzoek te beginnen.

"En bij voorkeur te beginnen bij het damesturnen zodat de huidige turnsters van TeamNL hun olympisch programma zo spoedig mogelijk kunnen hervatten", aldus TON Almelo.

"Gelet op de uitspraak van de KNGU dat de resultaten voor eind van het jaar gepresenteerd worden, leidt TON Almelo af dat in één tot maximaal anderhalve maand dat gedeelte van het onderzoek voor de 'actieve sport' afgerond kan zijn. Dit is de enige reële oplossing om de huidige topturnsters tegemoet te komen in hun wens om deel te kunnen nemen aan de EK 2020 en de Spelen in Tokio in 2021."