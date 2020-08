PSV heeft zondag ook het tweede oefenduel van de voorbereiding gewonnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt was in het Duitse Marienfeld met 3-0 te sterk voor Tweede Bundesliga-club KFC Uerdingen 05.

PSV kwam in de tiende minuut op een 1-0-voorsprong door een goal van Cody Gakpo. Die stand bleef op het scorebord staan, tot invaller Sam Lammer een kwartier voor tijd de tweede treffer maakte. In de 88e minuut was Lammers ook verantwoordelijk voor de 3-0.

Voor PSV was het oefenduel met Uerdingen 05 de afsluiting van het trainingskamp in Duitsland, nadat zaterdag door een hattrick van Noni Madueke ook al met 3-0 van SC Verl gewonnen was.

Tegen Uerdingen had Madueke opnieuw een basisplaats, maar ditmaal scoorde hij dus niet. Opvallend was dat Jordan Teze weer centraal achterin mocht starten, maar vooral dat Schmidt Mauro Júnior als linksback posteerde. De Braziliaan, die vorig jaar op huurbasis bij Heracles Almelo speelde, is normaal gesproken aanvallende middenvelder.

Dante Rigo, de Belgische middenvelder die terug is van een huurperiode bij Sparta, speelde als rechtsback.