Toon Gerbrands heeft hard uitgehaald naar de KNVB. Volgens de algemeen directeur van PSV is er binnen de bond geen visie en ontbreekt het aan leiderschap, waardoor er geen vernieuwingen worden doorgevoerd.

"Kijk naar de Premier League, daar zie je duidelijk leiderschap. Daar wordt gezegd: we gaan het seizoen zo afmaken. Bij Amerikaanse sporten ook. Maar hier in Nederland discussiëren we alles weg, we komen er niet uit met zijn allen of gaan stemmen. Er is geen leiderschap bij de KNVB", aldus Gerbrands zondag tegen de NOS.

De oud-volleybalcoach vindt dat de coronacrisis die gebreken binnen de bond opnieuw heeft blootgelegd. "Er is weer eens bewezen dat solidariteit ver te zoeken is in onze sport. Elke keer is het kortetermijndenken. En er is geen visie in Zeist."

Volgens Gerbrands kwam dat niet alleen tot uiting bij de discussie over of en hoe het Eredivisie-seizoen moest worden afgemaakt, maar ook bij het afgewezen verzoek om financiële steun voor het voetbal vanwege de coronacrisis.

"Er is nooit één gezicht vanuit het Nederlands voetbal geweest naar de politiek toe. Kijk ook naar de veranderagenda voor het Nederlands voetbal. Dat is een slap aftreksel geworden van alles wat we wilden bereiken."

Toon Gerbrands (rechts) is momenteel met PSV op trainingskamp in Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Als je de slag te laat verliest, dan ben je weg'

Gerbrands hoopt dat de coronacrisis de mensen bij de bond aan het denken zet, omdat vernieuwing hard nodig is binnen het Nederlandse voetbal.

"Als je de slag te laat verliest, dan ben je weg. Dit is het moment om door te pakken. Maar vernieuwen vinden ze nu geen noodzaak in Zeist. Ik hoop dat dit het moment is waarop we zeggen: dit moet anders. Want de afgelopen tijd heeft aangetoond dat dit model niet werkt."

"Maar als we volgend jaar weer hier zitten en er is niets gebeurd, dan ga ik niet meer meemaken dat het gaat veranderen."