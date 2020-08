Bent Viscaal heeft zondag op Silverstone voor het eerst in zijn carrière een Formule 3 -race gewonnen. De Nederlander was in de laatste ronde in een zinderend gevecht net iets sneller dan Lirim Zendeli.

Viscaal haalde vorige maand in Hongarije al zijn eerste podiumplek (derde) en nu is er dus de eerste zege voor de coureur, die rijdt voor het Nederlandse team MP Motorsport. Hij is bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 3.

De twintigjarige Viscaal nam op Silverstone, waar later op zondag de Grand Prix van de Formule 1 verreden wordt, in de laatste ronde van de in totaal twintig rondes pas de leidende positie over van Zendeli. De Duitser ging de coureur uit Albergen vervolgens nog even voorbij, maar Viscaal kwam toch weer langszij en was niet iets eerder bij de finish. Hij was de race als derde gestart.

De andere Nederlandse coureur in de Formule 3, Richard Verschoor finishte als achttiende. De negentienjarige Verschoor is teamgenoot van Viscaal bij MP Motorsport.