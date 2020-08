Olympique Lyon heeft vrijdag mede dankzij een treffer van Memphis Depay de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Franse club verloor in Turijn met 2-1, maar dat was na de 1-0-overwinning eind februari in Lyon genoeg voor een plek bij de laatste acht.

Memphis scoorde uit een strafschop. Hij klopte Juventus-doelman Wojciech Szczesny met een 'panenka' en zette Lyon zo al snel op een 0-1-voorsprong. Vlak voor rust benutte Cristiano Ronaldo eveneens een strafschop (1-1) en in de tweede helft schoot de Portugees op fraaie wijze de 1-2 binnen. Juventus, met Matthijs de Ligt negentig minuten in het veld, had nog een goal nodig om door te gaan, maar die bleef uit.

Ook Manchester City, dat vrijdag met 2-1 won van Real Madrid, overleefde de achtste finales en de Engelse club is in de volgende ronde de tegenstander van Lyon. Die kwartfinale gaat over een wedstrijd en die wordt zaterdag 15 augustus gespeeld in een leeg stadion in Lissabon.

De kwartfinaleplaats van Lyon is slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League van volgend seizoen, tenzij Lyon of Napoli (die clubs hebben via de competitie geen CL-ticket gepakt) het toernooi wint. Napoli speelt zaterdag in de achtste finales in Camp Nou tegen FC Barcelona, nadat de heenwedstrijd in Italië in 1-1 eindigde.

86 Sterling schiet Manchester City op voorsprong na grote fout Varane

Penalty Juventus na hands Memphis

Het duel met Juventus was de tweede officiële wedstrijd van Memphis, nadat hij in december een zware kruisbandblessure opliep en snel herstelde. Hij speelde al de finale van de Coupe de la Ligue met Lyon tegen Paris Saint-Germain (0-0 en verlies na strafschoppen), waarna hij in de Allianz Arena voor het eerst weer trefzeker was.

De bal ging in de twaalfde minuut op de stip, al leek het erop dat Juventus-speler Rodrigo Bentancur de bal speelde bij een sliding op Houssem Aouar. Oog in oog met keeper Szczesny bleef Memphis uiterst koel en scoorde met een 'panenka'.

Juventus wist op dat moment dat het drie keer moest scoren om door te gaan, met als gevolg dat de ploeg van trainer Maurizio Sarri aandrong. Ronaldo kopte over en ook Federico Bernardeschi liet een kans onbenut. Toch viel de 1-1 nog voor rust en daarbij was voor Memphis een ongelukkige rol weggelegd.

De Oranje-international kreeg een vrije trap van Miralem Pjanic op zijn arm en opnieuw ging de bal op de strafschopstip. Ronaldo schoot overtuigend raak (1-1) in de 43e minuut.

41 Memphis scoort met ‘panenka’ in achtste finale tegen Juventus

Tete invaller bij Lyon

Na rust leek het nog mis te gaan voor Lyon toen Ronaldo na zestig minuten ook voor de 2-1 zorgde. Van afstand schoot hij snoeihard raak en dat was zijn 130e goal ooit in de Champions League.

Halverwege de tweede helft werd Memphis gewisseld, terwijl Juventus met Paulo Dybala als invaller - hij viel later weer uit - joeg op de derde treffer en daarmee een plek bij de laatste acht. Ronaldo schoot nog maar eens hard op doel, maar dit keer had Lyon-doelman Anthony Lopes wel een antwoord.

In de slotfase ging zelfs keeper Szczesny naar mee naar voren in de hoop op de 1-3, maar Lyon hield stand. Ook Kenny Tete vierde het feestje op het veld mee bij de Fransen, nadat hij in de eerste minuut van de extra tijd was ingevallen.