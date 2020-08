Manchester City-Real Madrid ·

69' GOAL Manchester City! 2-1



We kunnen wel stellen dat het niet de avond van Raphaël Varane is, want de verdediger gaat net als bij de openingstreffer in de fout. Eerst schat hij een hoge bal verkeerd in en als hij dat wil herstellen door de bal terug te koppen op Thibaut Courtois, ziet hij Gabriel Jesus over het hoofd. De spits van City is eerder bij de bal dan de keeper van Real en tikt binnen. Is dit dan de genadeklap voor de ploeg van Zidane?