Turntrainer Wolther Kooistra heeft per direct zijn werkzaamheden bij Turnz Amsterdam neergelegd. De coach geeft daarmee gehoor aan het verzoek van turnbond KNGU. Als het aan de bond ligt leggen nog drie clubcoaches hun werk neer zolang het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de sport duurt.

"Dit is mijn antwoord op het verzoek van de bond, denkend aan het grotere geheel: uit piëteit met de slachtoffers, dat er geen ruis is in het onderzoek dat is aangekondigd, omdat onze sport aangeschoten wild is, uit collegialiteit", zei Kooistra vrijdag tegen de NOS. "Er zijn nu collega's van TeamNL niet meer werkzaam en daar sluit ik me bij aan."

Kooistra doelt daarmee op bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers. Zij werden op non-actief gesteld door de bond, naar aanleiding van de onthulling van oud-turnsters over tal van missstanden.

De KNGU had niet de bevoegdheid om Kooistra op non-actief te stellen, omdat hij in dienst is van een club en niet van de bond, al is hij bij grote toernooien als EK's en WK's wel aanwezig om turnsters bij te staan. De bond deed daarom het verzoek bij Kooistra om "een stap opzij te doen" zolang het onderzoek loopt en daar heeft hij dus gehoor aan gegeven.

'Er wordt verschillend gereageerd'

Het verzoek van de bond om een "stap opzij te doen" ligt ook bij de clubs van trainer Nico Zijp (FlikFlak Den Bosch), Frank Louter (Klaverblad van TON Almelo) en Patrick Kiens (Pax Haarlemmermeer).

"Er wordt verschillende op gereageerd", zegt Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU. "Ze nemen het verzoek mee terug naar hun eigen bestuur. Voor ons is het nu afwachten wat het besluit gaat worden, afhankelijk daarvan komen wij later met een reactie."

Eind vorige maand kondigde de KNGU een groot onafhankelijke onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de gymsport in de afgelopen jaren. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.