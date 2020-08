Turnbond KNGU is in afwachting van het verzoek aan de clubs om vier coaches tijdelijk op non-actief te stellen naar aanleiding van de onthullingen in de afgelopen weken over de misstanden binnen de sport. Het gaat om Wolther Kooistra van Turnz Amsterdam, Nico Zijp van FlikFlak Den Bosch, Frank Louter van Klaverblad van TON Almelo en Patrick Kiens van Pax Haarlemmermeer.

De bond schorste eerder al bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers, nadat tal van oud-turnsters uit school klapten.

De KNGU heeft niet de bevoegdheid om ook Kooistra, Zijp, Louter en Kiens te schorsen. Zij zijn in dienst van hun clubs en niet van de bond, al zijn ze bij grote toernooien als EK's en WK's wel aanwezig om hun turnsters bij te staan.

De KNGU is daarom in gesprek gegaan met de clubs en heeft ze verzocht om, ten behoeve van het onderzoek, de coaches een stap opzij te laten doen. Het verzoek wordt maandag ook formeel met een brief aan de betreffende clubs gedaan.

'Er wordt verschillend gereageerd'

De clubs hebben niet meteen toegezegd akkoord te gaan met de wensen van de bond. "Er wordt verschillende op gereageerd", zegt Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU. "Ze nemen het verzoek mee terug naar hun eigen bestuur. Voor ons is het nu afwachten wat het besluit gaat worden, afhankelijk daarvan komen wij later met een reactie."

Eind vorige maand kondigde de KNGU een groot onafhankelijke onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de gymsport in de afgelopen jaren. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht en tot die tijd mogen Wiersma en Wevers, zoals het er nu naar uitziet, geen trainingen geven.