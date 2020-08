FC Groningen heeft Patrick Joosten overgenomen van FC Utrecht. De 24-jarige aanvaller tekende donderdag een contract tot medio 2023 in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Joosten speelde sinds 2015 voor FC Utrecht, dat hem overnam van NEC Nijmegen. Mede door een kruisbandblessure slaagde hij er niet in voor langere tijd een basisplaats op te eisen in Stadion Galgenwaard. Hij werd uitgeleend aan VVV-Venlo en afgelopen seizoen speelde hij na de winterstop twee Eredivisie-wedstrijden op huurbasis voor Sparta Rotterdam.

Bij VVV kende Joosten begin 2019 een zeer goede periode en hij werd dat jaar zelfs uitgeroepen tot Speler van de Maand januari in de Eredivisie.

Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, is blij met de komst van de voormalig Nederlands jeugdinternational. "Patrick is snel, kan iets creëren en een goal maken. Precies wat we goed kunnen gebruiken als aanvulling op onze bestaande selectie", aldus Fledderus. "Daarnaast heeft Patrick al de nodige ervaring in het betaald voetbal en dat is met het oog op de jonge groep die we hebben een fijn aspect."

Joosten is vierde nieuwkomer

Joosten is na Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Damil Dankerlui (Willem II) en uiteraard Arjen Robben de vierde nieuweling in de selectie van FC Groningen, dat aanstaande dinsdag een oefenwedstrijd speelt tegen FC Emmen.

Mogelijk maakt Joosten dan al zijn eerste minuten voor FC Groningen. De 36-jarige Robben zal er nog niet bij zijn tegen Emmen. De routinier heeft goede hoop dat hij bij de start van de Eredivisie van FC Groningen, op 13 september thuis tegen PSV, fit genoeg is om zijn rentree te maken.