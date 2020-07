Nathan Aké is dicht bij een transfer naar Manchester City. Volgende diverse Engelse media is de nummer twee van het afgelopen Premier League seizoen-akkoord met Bournemouth over een transfersom van 45 miljoen euro voor de Oranje-international.

De 25-jarige Aké moet nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met City, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De centrale verdediger, die ook linksback kan spelen, was de afgelopen drie seizoenen een belangrijke kracht bij Bournemouth, dat afgelopen weekend degradeerde naar het Championship. Zijn contract bij 'The Cherries' loopt nog tot medio 2022.

De geboren Hagenaar speelde eerder in de top van de Premier League voor Chelsea, dat hem als jeugdspeler overnam van Feyenoord. Hij kreeg op Stamford Bridge af en toe speeltijd, maar een doorbraak bleef uit. 'The Blues' verhuurden hem aan Reading, Watford en Bournemouth, waarna in 2017 de defintieve overstap naar Bournemouth volgde.

Als de transfer van Aké naar City wordt afgerond, is hij de op drie na duurste Nederlandse speler ooit. Alleen voor Virgil van Dijk (in 2018 voor 84,5 miljoen euro naar Liverpool), Frenkie de Jong (in 2019 voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (in 2019 voor 75 miljoen euro naar Juventus) werd meer betaald.

Nathan Aké in augustus 2019 in actie tegen Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Aké was afgelopen weken geblesseerd

Aké kan de tiende Nederlander ooit worden die voor Manchester City speelt in de in 1992 opgerichte Premier League. Paul Bosvelt. Alfons Groendendijk, Danny Hoekman, Kiki Musampa, Karim Rekik Michel Vonk, Ronald Waterreus, Gerard Wiekens en Nigel de Jong speelde al voor de 'Citizens' op het hoogste niveau.

De afgelopen weken kwam Aké door een blessure niet in actie voor Bournemouth en hij stond zondag dan ook niet op het veld toen de club ondanks een 1-3-zege bij Everton degradeerde. In totaal speelde Aké, die in decemer 2012 debuteerde voor Chelsea, 146 Premier League-wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde.

Bij het Nederlands elftal is Aké meestal bankzitter. In 2017 maakte hij tegen Marokko zijn interlanddebuut en inmiddels staat de teller op dertien duels en twee goals voor Oranje.