Het lijkt uitgesloten dat Mathieu van der Poel dit jaar meedoet aan de EK mountainbike. Het evenement is verplaatst naar half oktober en overlapt met de Ronde van Vlaanderen van 18 oktober, waar de Nederlander sowieso van start wil gaan.

De EK mountainbike zou in mei in het Oostenrijkse Graz worden verreden, maar dat ging vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Donderdag maakte de UCI bekend dat het evenement verplaatst is naar 15 tot en met 18 oktober in het Zwitserse Monteceneri, met de race voor de mannen op de laatste dag.

De 25-jarige Van der Poel werd vorig jaar in het Tsjechische Brno op overtuigende manier Europees kampioen mountainbike. Volgend jaar op de Spelen in Tokio wil hij bovendien voor olympisch goud gaan, maar de kans is groot dat hij dit jaar - mede door de uitbraak van het coronavirus - niet meer als mountainbiker in actie zal komen. Eerder deze maand gaf hij al aan dat het niet te combineren valt met het wegseizoen.

Alpecin-Fenix, de Belgische ploeg van Van der Poel, heeft al een wildcard voor de Ronde van Vlaanderen. De Brabander gaat voor de zege in de Vlaamse klassieker, nadat hij in 2019 als vierde finishte.

Mathieu van der Poel op het podium in juli 2019 na zijn winst bij de EK mountainbike. (Foto: Corendon Circus)

Van der Poel begint met Strade Bianche

Van der Poel hervat het wegseizoen zaterdag met de Strade Bianche. De Italiaanse eendagskoers, die in maart werd afgelast vanwege het coronavirus, is de eerste grote wedstrijd na de hervatting van het wielerseizoen.

Na de Strade Bianche rijdt Van der Poel in Italië ook de eendagskoersen Miliaan-Turijn (5 augustus), Milaan-San Remo (8 augustus), en de Gran Piemonte (12 augustus) en de rittenkoers Tirreno-Adriatico (7 tot en met 13 september). Op 10 oktober zal hij als titelverdediger van start gaan in de Amstel Gold Race.