Marc Márquez gaat zondag niet van start gaat bij de Grand Prix van Andalusië. De regerend wereldkampioen MotoGP, die vorige week zijn arm brak, staakte zaterdag al snel de kwalificatie en bevestigde kort daarna dat hij de race moet laten schieten.

Márquez liet vrijdag de eerste twee trainingen op het circuit in Jerez schieten, maar voltooide wel de derde vrije training. De 27-jarige Spanjaard oogde toen al niet topfit en noteerde op zijn Honda slechts de negentiende tijd. Tijdens de kwalificatie hield hij het vervolgens al na eem ronde voor gezien.

In overleg met zijn team besloot hij vervolgens dat hij zondag niet start. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Márquez een race moet missen vanwege een blessure.

"Het is verstandiger om geen risico te nemen", zei Repsol Honda-teambaas Alberto Puig tegen Motorsport.com. "Het was al heel wat dat Marc hier in Jerez was en het wilde proberen, maar dit is de juiste beslissing."

Alex Márquez, de broer van Marc Márquez, kwam ten val tijdens de kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Márquez heeft nog geen punten

Na zijn val vorige week bij de GP van Spanje, eveneens verreden op het circuit van Jerez, was het al een klein wonder dat Márquez dit weekend weer op de motor zit. Gevreesd werd voor een wekenlange absentie van Márquez, maar na een operatie aan zijn gebroken arm kreeg hij donderdag al groen licht om te racen.

Voor Márquez is het zeer vervelend dat zondag definitief niet kan starten, want door zijn uitvalbeurt van afgelopen zondag staat hij nog op nul punten in de WK-stand. De eerste race in Jerez werd zondag gewonnen door de Fransman Fabio Quartararo, die zaterdag ook de snelste was in de kwalificatie voor de GP van Andalusië. De Spanjaard Maverick Viñales start als tweede.

Over twee weken staat in het Tsjechische Brno de derde race van het seizoen op het programma en mogelijk gaat zesvoudig wereldkampioen Márquez daar wel van start. Vanwege de coronacrisis staan er op dit moment slechts dertien races op de MotoGP-kalender, maar er komen waarschijnlijk nog vier Grands Prix buiten Europa bij. De TT van Assen ontbreekt dit seizoen.