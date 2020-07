Marc Márquez heeft zes dagen na zijn armbreuk al zijn eerste ronden gereden op de motor. De regerend wereldkampioen in de MotoGP kwam in actie in de derde vrije training voor de Grand Prix van Jerez, maar het is nog twijfelachtig of hij zondag ook de race kan rijden.

Na zijn val vorige week bij de GP van Spanje, eveneens verreden op het circuit van Jerez, werd gevreesd voor een wekenlange absentie van Márquez, maar na een operatie kreeg hij donderdag al groen licht om te racen.

De eerste twee vrije trainingen liet hij vrijdag schieten en tijdens de derde training op zaterdag zette hij geen toptijd neer. De 27-jarige Márquez klokte met 1.37,882 de negentiende tijd, terwijl zijn landgenoot Maverick Viñales goed was voor een ronderecord (1.35,584).

Later op zaterdag staat de kwalificatie op het programma en Márquez is fit genoeg om ook die te rijden. "Afhankelijk van hoe hij zich voelt gaat hij proberen tijdens de race in actie te komen", zei Repsol Honda-teambaas Alberto Puig eerder deze week al.

Márquez heeft nog geen punten

Voor Márquez zou een snelle rentree een opsteker zijn, want door zijn uitvalbeurt van afgelopen zondag staat hij nog op nul punten in de WK-stand. De eerste race in Jerez werd zondag gewonnen door de Fransman Fabio Quartararo.

Vanwege de coronacrisis staan er op dit moment slechts dertien races op de MotoGP-kalender, maar er komen waarschijnlijk nog vier Grands Prix buiten Europa bij. De TT van Assen ontbreekt dit seizoen. Márquez veroverde vorig jaar zijn zesde en vierde opeenvolgende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport.