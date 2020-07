Hensley Meulens heeft vrijdag (lokale tijd) bij zijn debuut als assistent-coach van New York Mets een zege geboekt in de MLB. Het team uit New York was met 1-0 te sterk voor Atlanta Braves. Didi Gregorius sloeg in zijn eerste wedstrijd voor Philadelphia Phillies een homerun.

Meulens, die tevens bondscoach is van de Nederlandse honkballers, tekende eind 2019 bij New York Mets. Hij werkte eerder als 'hitting coach' en 'bench coach' in de MLB bij San Francisco Giants, waarmee hij in 2010, 2012 en 2014 de World Series won.

De 53-jarige Nederlander, oud-speler van MLB-clubs New York Yankees, Montreal Expos en Arizona Diamondbacks, is bij Mets de eerste assistent van manager Luis Rojas. Hij zag zijn ploeg in New York winnen van Atlanta door een homerun van de Cubaan Yoenis Céspedes.

Het was de eerste wedstrijd van New York Mets van het seizoen, dat door het coronavirus maanden later van start is gegaan. Donderdag werden de eerste wedstrijden gespeeld en toen won titelfavoriet Los Angeles Dodgers met 8-1 van San Francisco Giants.

Didi Gregorius (links) speelt met een mondkapje (Foto: Getty Images)

Ook Bogaerts en Profar winnen

Gregorius maakte vrijdag bij zijn debuut als speler van Philadelphia Phillies een goede indruk. Naast zijn homerun liep de geboren Amsterdammer nog een punt binnen, maar dat was niet genoeg tegen Miami Marlins, dat met 5-2 won. Xander Bogaerts boekte met Boston Red Sox wel een zege. De club uit Boston versloeg Baltimore Orioles met liefst 13-2.

Jurickson Profar, eveneens international van 'Team Kingdom of the Netherlands', was met San Diego Padres met 7-2 te sterk voor Arizona Diamondbacks.

Vanwege de coronacrisis zal het MLB-seizoen tot de play-offs niet uit de reguliere 162, maar slechts uit 60 wedstrijden bestaan. Alle duels worden zonder toeschouwers gespeeld en spelers en staf moeten verplicht in hun eigen 'bubbel' blijven.