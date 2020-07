Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond de Franse beker gewonnen. De club uit Parijs was in de finale van de Coupe de France in het Stade de France met 1-0 te sterk voor Saint-Étienne, maar zag wel sterspeler Kylian Mbappé uitvallen met een op het oog zware enkelblessure.

Mbappé was na een half uur spelen het slachtoffer van een grove tackle van Saint-Étienne-captain Loïc Perrin. De enkel van de 21-jarige aanvaller klapte dubbel, waarna hij in tranen het veld verliet. PSG moet vrezen voor een zware blessure van Mbappé, die op krukken het stadion verliet, en dat zou slecht nieuws zijn in de aanloop naar het restant van het Champions League-seizoen volgende maand in Portugal. De ploeg van trainer Thomas Tuchel speelt daarin in de kwartfinales tegen Atalanta.

De scheidsrechter gaf Perrin eerst geel voor de tackle, maar dat werd na inmenging van de VAR omgezet in rood. Bij het opstootje dat volgde pakten nog vijf spelers geel, onder wie linksback Mitchel Bakker. De twintigjarige Nederlander, die in 2018 overkwam van Ajax, had een basisplaats bij PSG en speelde negentig minuten.

Op het moment van de overtreding op Mbappé stond de 1-0-eindstand al op het scorebord. Neymar tekende in de veertiende minuut voor de enige treffer van de eindstrijd.

Dertiende beker voor PSG

Het is de dertiende keer dat PSG de Coupe de France wint en het is de derde prijs van het seizoen voor de steenrijke club. Bijna een jaar geleden werd de Franse Supercup veroverd en ook de landstitel ging naar Parijs. PSG speelt op 31 juli ook nog de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede Franse bekertoernooi, tegen Olympique Lyon.

De Franse Ligue 1 werd net als de Eredivisie definitief gestaakt na de uitbraak van het coronavirus, maar anders dan in Nederland werd de koploper wel uitgeroepen tot kampioen.

PSG speelde de afgelopen weken alleen vriendschappelijke wedstrijden in de aanloop naar de bekerfinale en de hervatting van de Champions League. Bij de eindstrijd tegen Saint-Étienne was het Stade de France niet helemaal leeg. 5.000 toeschouwers zaten op de tribune in het stadion dat een capaciteit heeft van 81.338.

