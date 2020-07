Femke Bol heeft vrijdag bij atletiekwedstrijden in Bern indruk gemaakt met een toptijd op de 400 meter. De Amersfoortse, die vorige week op Papendal al een Nederlands record liep op de 400 meter horden, noteerde in de Zwitserse hoofdstad een tijd van 51,13 en daarmee heeft ze ook op deze afstand het nationale record in het vizier.

Bol dook ver onder haar persoonlijk record van 52.98, dat dateerde van juli vorig jaar. Achter de twintigjarige Bol zette ook Lieke Klaver een snelle tijd neer in Bern: 51,39.

Het Nederlands record op de 400 meter is 50,77, gelopen door Lisanne de Witte tijdens de EK in 2018 in Berlijn. De Witte, Bol en Klaver maken ook deel uit van de Nederlandse 4x400 meterploeg die zich afgelopen zomer plaatste voor de Spelen in Tokio. Individueel verzekerde Bol zich ook al van een olympisch ticket op de 400 meter horden.

Op Papendal noteerde Bol zaterdag een tijd van 53,79 op de 400 meter horden. Ze was daarmee veel sneller dan het nationale record van Ester Goossens (54,62) uit 1998.