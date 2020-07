NOC*NSF houdt er momenteel geen rekening mee dat de Olympische Spelen in Tokio ook in 2021 niet doorgaan. Zowel technisch directeur Maurits Hendriks als chef de mission Pieter van den Hoogenband zijn niet bezig met een eventuele afgelasting van het evenement door het coronavirus, al worden wel de mogelijke scenario's in kaart gebracht.

"Ons internationale netwerk, het IOC en het organisatiecomité hebben alle seinen op groen gezet", zegt Van den Hoogenband. "Ik ga er daarom van uit dat het doorgaat en daar handel ik ook naar. De sporters hebben niets aan twijfel."

Hendriks sluit zich daarbij aan. Hij wil ook niet al te lang stilstaan bij de mogelijkheid dat de Spelen geschrapt worden. "Dan ga ik speculeren en daar wil ik van wegblijven. De Spelen gaan door, zo moet je ernaar kijken. Dat is voor sporters ook de enige goede mindset."

Deze vrijdag zou eigenlijk de openingsceremonie zijn in het Olympisch Stadion, maar eind maart werd besloten dat de Spelen in de Japanse hoofdstad een jaar later worden gehouden. IOC-voorzitter Thomas Bach liet al weten dat verder uitstel geen optie is. De volgende Zomerspelen zijn bij het schrappen van Tokio pas in 2024 in Parijs.

Pieter van den Hoogenband met links Esther Vergeer, chef de mission van de paralympische ploeg. (Foto: Pro Shots)

'Scenario's liggen eind augustus klaar'

Omdat het coronavirus wereldwijd nog lang niet onder controle is en het de vraag is of er op tijd een vaccin beschikbaar is voor iedereen, werkt de organisatie in Japan wel al aan verschillende scenario's.

"Er is niks gepubliceerd over wat voor scenario's dat zijn, maar ik denk dat we dat al deels kunnen invullen. Er is een scenario van de Spelen met een vaccin en een scenario zonder vaccin", vertelt Hendriks. "En er is zelfs nog een theoretische kans dat het virus in de zomer van 2021 uitgedoofd is. Ik verwacht dat ze tot eind augustus bezig zijn met die scenarioplanning."

Volgens Hendriks staat daarbij de veiligheid van de sporters voorop. "Het besmettingsrisico moet er niet zijn, of het moet minimaal zijn. Maar hoe gaat dat als er geen vaccin is? Kunnen sporters dan bij de openingsceremonie naast elkaar lopen. En kan je met zijn allen bij elkaar zitten in de eetzaal. Dat wordt allemaal in kaart gebracht. Maar met al die scenario's moeten sporters nu niet bezig zijn."

Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 was Maurits Hendriks nog chef de mission. (Foto: Pro Shots)

'Er kan iets moois gebeuren'

Van den Hoogenband merkt dat de Nederlandse atleten rustig zijn onder alle onzekerheden. "Ik zie bijvoorbeeld dat sporters die in het laatste deel van hun loopbaan zitten de tijd hebben genomen om na te denken over de gevolgen van een jaar uitstel", zegt hij.

De oud-zwemmer noemt Epke Zonderland, die na de Spelen een punt zet achter zijn loopbaan, als voorbeeld. "Toen de Spelen werden uitgesteld zei Epke niet klakkeloos: ik ga nog een jaar door. Hij heeft een afweging gemaakt in overleg met de mensen om zich heen en dat is belangrijk om in 2021 alsnog optimaal te kunnen presteren."

Zonderland werd gezien als een van de vele Nederlandse kanshebbers op een medaille in Tokio. Begin dit jaar voorspelde databureau Gracenote dat ons land deze zomer liefst 41 plakken zou veroveren en dat zou een verpulvering betekenen van het record van Sydney in 2000 (25 medailles).

"Dat maakt het niet extra pijnlijk dat de Spelen deze zomer niet doorgaan", vindt Van den Hoogenband. "We stonden er goed voor, maar dat staan we nog steeds. De truc om iets positiefs te halen uit het uitstel. Sporters krijgen de tijd om nog beter te worden en als dat lukt dan slaan we volgend jaar alsnog hard toe als Nederlandse ploeg. Er kunnen mooie dingen gebeuren in 2021. De potentie is er."