Fabio Quartararo heeft zondag met de Grand Prix van Spanje de openingsrace van het nieuwe MotoGP-seizoen gewonnen. Voor de 21-jarige Fransman is het zijn eerste zege in de hoogste motorklasse.

De coureur van Petronas Yamaha SRT won de race vanaf poleposition. De overige podiumplaatsen waren voor de Spanjaard Maverick Viñales (tweede) en de Italiaan Andrea Dovizioso (derde).

Marc Márquez, die de afgelopen vier jaar met de wereldtitel aan de haal ging, begon slecht aan het nieuwe seizoen. De Spanjaard schoof in de 23e ronde hard onderuit en moest de strijd voortijdig staken.

Ook Valentino Rossi, wiens plaats bij Yamaha volgend jaar wordt overgenomen door Quartararo, haalde het einde niet. De zevenvoudig wereldkampioen kwam door een verkeerde bandenkeuze niet in het spel voor en hield het na achttien rondes voor gezien.

Het MotoGP-seizoen had eigenlijk in maart moeten beginnen, maar door de coronapandemie ging de kalender noodgedwongen op de schop. Volgende week wordt er opnieuw gereden op het circuit van Jerez, dan onder de naam Grand Prix van Andalusië.

Bendsneyder valt vroeg uit in Moto2

In de Moto2 beleefde Bo Bendsneyder een slecht weekend. De Nederlander schoof al na zeven rondjes onderuit en kon niet verder. Hij reed op dat moment al in de achterhoede.

Voor de coureurs in de Moto2 was het de tweede race van het seizoen, nadat (in tegenstelling tot bij de MotoGP) de Grand Prix van Qatar begin maart nog werd verreden. Toen reed Bendsneyder naar een verdienstelijke elfde plaats.

De zege in Spanje ging naar de Italiaan Luca Marini. Tetsuma Nagashima uit Japan gaat na twee van de veertien races aan de leiding in de WK-stand. Bendsneyder staat zestiende.