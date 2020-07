Klopp gaat jeugdspelers geen PL-duels cadeau geven

Liverpool-spelers Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg gaan voorlopig nog niet hun opwachting maken in de Premier League. Manager Jürgen Klopp zegt geen jeugdspelers te gaan inzetten nu de landstitel binnen is. "De youngsters zitten er erg dichtbij, maar we gaan ze geen Premier League-wedstrijden cadeau geven", aldus Klopp. "We willen wedstrijden winnen en om dat te kunnen doen moeten de beste spelers op het veld staan."